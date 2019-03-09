Військові Ізраїлю завдали авіаударів по цілях ХАМАС
Ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети.
До цього повідомлялося, що сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональному окрузі Ешколь, який межує з Сектором Гази.
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Сьогодні ввечері тисячі ізраїльських сімей почули звуки сирени повітряної тривоги і заховалися у бомбосховища, коли по території Ізраїлю з Сектора Гази була запущена ракета. У відповідь наші винищувачі і літаки щойно завдали удару по кількох цілях ХАМАС, а також по об'єктах підземної інфраструктури у Секторі Гази,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема повідомлялося, що у п'ятницю один палестинець загинув від вогнепального поранення, отриманого ним під час зіткнень з ізраїльськими військовими, які пройшли на кордоні Сектора Гази.
Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.
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