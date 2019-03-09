Військові Ізраїлю завдали авіаударів по цілях ХАМАС

Ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети.

До цього повідомлялося, що сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональному окрузі Ешколь, який межує з Сектором Гази.

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Сьогодні ввечері тисячі ізраїльських сімей почули звуки сирени повітряної тривоги і заховалися у бомбосховища, коли по території Ізраїлю з Сектора Гази була запущена ракета. У відповідь наші винищувачі і літаки щойно завдали удару по кількох цілях ХАМАС, а також по об'єктах підземної інфраструктури у Секторі Гази,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомлялося, що у п'ятницю один палестинець загинув від вогнепального поранення, отриманого ним під час зіткнень з ізраїльськими військовими, які пройшли на кордоні Сектора Гази.

INITIAL REPORT: Sirens sounded in the Eshkol Regional Council. Details to follow. pic.twitter.com/OsqNalVCfj — Israel Defense Forces (@IDF) 8 березня 2019 р.

Earlier tonight, thousands of Israeli families heard the sounds of air raid sirens and ran to bomb shelters when a rocket was fired from Gaza at Israel.



In response, our fighter jets and aircraft just struck several Hamas targets & underground structures in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) 8 березня 2019 р.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.