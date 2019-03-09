Военные Израиля нанесли авиаудары по целям ХАМАС

Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории Сектора Газа в ответ на запуск ракеты.

До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в региональном округе Эшколь, который граничит с Сектором Газа.

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Сегодня вечером тысячи израильских семей услышали звуки сирены воздушной тревоги и спрятались в бомбоубежище, когда по территории Израиля из Сектора Газы была запущена ракета. В ответ наши истребители и самолеты только что нанесли удар по нескольким целям ХАМАС, а также по объектам подземной инфраструктуры в Секторе Газа,

– говорится в сообщении.

В частности сообщалось, что в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им во время столкновений с израильскими военными, прошли на границе Сектора Газа.

INITIAL REPORT: Sirens sounded in the Eshkol Regional Council. Details to follow. pic.twitter.com/OsqNalVCfj — Israel Defense Forces (@IDF) 8 березня 2019 р.

Earlier tonight, thousands of Israeli families heard the sounds of air raid sirens and ran to bomb shelters when a rocket was fired from Gaza at Israel.



In response, our fighter jets and aircraft just struck several Hamas targets & underground structures in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) 8 березня 2019 р.

Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.