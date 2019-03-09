Военные Израиля нанесли авиаудары по целям ХАМАС
Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории Сектора Газа в ответ на запуск ракеты.
До этого сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в региональном округе Эшколь, который граничит с Сектором Газа.
Читайте также: Израильская ракета уничтожила российский комплекс "Панцирь" в Сирии: видео
Сегодня вечером тысячи израильских семей услышали звуки сирены воздушной тревоги и спрятались в бомбоубежище, когда по территории Израиля из Сектора Газы была запущена ракета. В ответ наши истребители и самолеты только что нанесли удар по нескольким целям ХАМАС, а также по объектам подземной инфраструктуры в Секторе Газа,
– говорится в сообщении.
В частности сообщалось, что в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им во время столкновений с израильскими военными, прошли на границе Сектора Газа.
Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.
Выбор редакции
-
Арестованые должностные лица "Спецтехноэкспорта" покинули СИЗО под миллионные залогисегодня , 02:08
-
Холостяк 9 сезон 1 выпуск: как девушки удивляли Никиту Добрынина и кто получил первые розысегодня , 01:24
-
Опальный Гладковский и СБУ готовят провокации с титушками 9 марта в Киеве, – Нацкорпуссегодня , 00:33