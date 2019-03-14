По Тель-Авиву выпустили две ракеты из Сектора Газа: видео

Вечером 14 марта по Тель-Авиву выпустили две ракеты с территории Сектора Газы. Это первое нападение боевиков исламистской группы "ХАМАС" на израильскую столицу с применением ракет с 2014 года.

Израильской армии удалось сбить одну ракету. Сам же город подняли по тревоге, включив сирену, пишет AP.

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Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху срочно прибыл в военный штаб в Тель-Авиве на совещание с высшими чиновниками армии.

Clarín | Alerta en Israel: disparan dos misiles desde Gaza hacia Tel Aviv https://t.co/gsAKUmUK32 pic.twitter.com/zUL9N8PEY6 — Portal Diario (@PortalDiarioAR) 14 березня 2019 р.

Генерал израильской армии Ронен Манелис заявил, что военные не владели данными разведки о готовящейся атаке на Тель-Авив, поэтому первую ракету не смогли сбить, потому что не сразу смогли определить, откуда ракеты запускали.

Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

Сектор Газа ударил по Израилю: смотрите видео

О погибших, пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сектор Газа ударил по Израилю: смотрите видео

Мэр Тель-Авива Рон Хулдай сообщил, что в городе открыли убежища, где люди могут найти приют в случае еще одного налета. Вместе с тем, он сказал, что нет специальных инструкций и, мол, пусть горожане живут обыденно.

Продолжайте жить как обычно. Будьте спокойны, но внимательны,

– отметил в комментарии одному из местных телеканалов.

RAW FOOTAGE: Earlier this evening, air raid sirens sounded in #Tel Aviv after two rockets were launched from #Gaza at Israel. pic.twitter.com/9DXEYrxCom — Israel Defense Forces (@IDF) 14 березня 2019 р.

Сектор Газа располагается в 80 километрах от Тель-Авива и находится под контролем боевиков ХАМАС – исламистов, которые хотят уничтожения Израиля. После того, как они захватили Сектор Газа в 2007 году, Израиль и ХАМАС провели между собой три войны. Причина ожесточенных споров – тот самый Сектор Газа. Это территория на берегу Средиземного моря, выделенная ООН для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 она была под Египтом, а после Шестидневной войны 1967 по 2005 – под Израилем. Итак, Израиль считает Сектор Газа своей территорией, где должен властвовать иудаизм, а ХАМАС – своей, где должен господствовать ислам (потому что это была бы территория арабской Палестины, государственное образование которой, в том числе и границ, продолжается с 1947 года).

Столкновения между ХАМАСом и Израилем не прекращаются. Например, 9 марта израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракеты по своей территории. Израильские истребители и самолеты нанесли удар по нескольким целям боевиков, а также по объектам подземной инфраструктуры в Секторе Газа.