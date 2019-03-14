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      По Тель-Авиву выпустили две ракеты из Сектора Газа: видео

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      ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву - видео и фото 14 марта 2019
      "ХАМАС" ударил ракетами по Тель-Авиву / AlMayadeenNews

      Вечером 14 марта по Тель-Авиву выпустили две ракеты с территории Сектора Газы. Это первое нападение боевиков исламистской группы "ХАМАС" на израильскую столицу с применением ракет с 2014 года.

      Израильской армии удалось сбить одну ракету. Сам же город подняли по тревоге, включив сирену, пишет AP.

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      Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху срочно прибыл в военный штаб в Тель-Авиве на совещание с высшими чиновниками армии.

      Генерал израильской армии Ронен Манелис заявил, что военные не владели данными разведки о готовящейся атаке на Тель-Авив, поэтому первую ракету не смогли сбить, потому что не сразу смогли определить, откуда ракеты запускали.

      Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

      Сектор Газа ударил по Израилю: смотрите видео

      О погибших, пострадавших и разрушениях не сообщается.

      Сектор Газа ударил по Израилю: смотрите видео

      Мэр Тель-Авива Рон Хулдай сообщил, что в городе открыли убежища, где люди могут найти приют в случае еще одного налета. Вместе с тем, он сказал, что нет специальных инструкций и, мол, пусть горожане живут обыденно.

      Продолжайте жить как обычно. Будьте спокойны, но внимательны,
      – отметил в комментарии одному из местных телеканалов.

      Сектор Газа располагается в 80 километрах от Тель-Авива и находится под контролем боевиков ХАМАС – исламистов, которые хотят уничтожения Израиля. После того, как они захватили Сектор Газа в 2007 году, Израиль и ХАМАС провели между собой три войны. Причина ожесточенных споров – тот самый Сектор Газа. Это территория на берегу Средиземного моря, выделенная ООН для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 она была под Египтом, а после Шестидневной войны 1967 по 2005 – под Израилем. Итак, Израиль считает Сектор Газа своей территорией, где должен властвовать иудаизм, а ХАМАС – своей, где должен господствовать ислам (потому что это была бы территория арабской Палестины, государственное образование которой, в том числе и границ, продолжается с 1947 года).

      Столкновения между ХАМАСом и Израилем не прекращаются. Например, 9 марта израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракеты по своей территории. Израильские истребители и самолеты нанесли удар по нескольким целям боевиков, а также по объектам подземной инфраструктуры в Секторе Газа.

      blog_ava
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      14 марта
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      Теги: Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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