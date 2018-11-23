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      Война за независимость Израиля: что стоит перенять Украине

      66 Читати новину українською
      Израильская армия
      Израильская армия / inforesist.org

      Украинцы часто сравнивают свою страну с другими, а особенно с теми, кто смог завоевать свою независимость. Прекрасным примером такой страны стал Израиль. Именно он мужественно боролся против всех и победил войны, при этом, создав комфортный оазис на Ближнем Востоке. Мы хотим быть на него похожими и скопировать его рецепты, однако все они как на ладони.

      Об этом рассказал журналист Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды".

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      По его мнению, нужно всего лишь мобилизовать 40% трудоспособного населения в армию и вспомогательные части. Потерять в боях четыре тысячи солдат при общей стартовой численности армии в 30 тысяч. Так, израильская армия увеличилась в четыре раза за время войны за независимость, но в относительных цифрах потери в разы превышают те, что понесла украинская сторона.

      Израильский опыт – это оборонные расходы на уровне трети бюджета. Карточная система вплоть до 1959 года, которая касается продуктов, повседневных товаров и даже электроэнергии. Режим экономии контролируется государством, а проверяющие ходят по домам. Создано Министерство нормирования и снабжения. Гиперинфляция, достигает нескольких сотен процентов в год,
      – сказал Казарин.

      Ізраїльська армія
      Израильская армия

      Также он добавил, что Израилю никто не создавал военно-промышленный комплекс, он появлялся как реакция на оружейное эмбарго и угрозу санкций. Ему никто не строил экономику – ее создавали не столько благодаря, сколько вопреки.

      Более того, по сравнению с Израилем, Украина сегодня живет в пространстве тотального комфорта. Все, что нас окружает, мало отличается от того, через что пришлось пройти тем странам, у которых "получилось". Единственная разница в том, что мы только в самом начале пути. И пережитые нами испытания – лишь десятая часть того, через что пришлось пройти тому же Израилю,
      – отметил журналист.

      Он считает, что наши иллюзии рождены завышенными ожиданиями, и мы отказываемся верить, что создание эффективного государства растягивается на поколения, но хотим светлого будущего уже завтра.

      Видео полной программы "Грани правды" за 23 ноября:

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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