Війна за незалежність Ізраїлю: що варто перейняти Україні

Українці часто порівнюють свою країну з іншими, а особливо з тими, хто зміг вибороти свою незалежність. Чудовим прикладом такої країни став Ізраїль. Саме він мужньо боровся проти всіх і переміг війни, при цьому, створивши найкомфортніший оазис на Близькому Сході. Ми хочемо бути на нього схожими і скопіювати його рецепти, проте всі вони як на долоні.

Про це розповів журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди".

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На його думку, потрібно всього лише мобілізувати 40% працездатного населення в армію і допоміжні частини. Втратити в боях чотири тисячі солдатів при загальній стартовій чисельності армії у 30 тисяч. Так, ізраїльська армія збільшилася вчетверо за час війни за незалежність, але у відносних цифрах втрати в рази перевищують ті, що зазнала українська сторона.

Ізраїльський досвід – це оборонні витрати на рівні третини бюджету. Карткова система аж до 1959 року, яка стосується продуктів, повсякденних товарів і навіть електроенергії. Режим економії контролюється державою, а перевіряючі ходять по домівках. Створено Міністерство нормування і постачання. Гіперінфляція, що досягає декількох сотень відсотків у рік,

– сказав Казарін.



Ізраїльська армія

Також він додав, що Ізраїлю ніхто не створював військово-промисловий комплекс, він з'являвся як реакція на збройне ембарго і загрозу санкцій. Йому ніхто не будував економіку – її створювали не стільки завдяки, скільки всупереч.

Більш того, у порівнянні з Ізраїлем, Україна сьогодні живе у просторі тотального комфорту. Все, що нас оточує, мало відрізняється від того, через що довелося пройти тим країнам, у яких "вийшло". Єдина різниця у тому, що ми лише на самому початку шляху. І пережиті нами випробування – лише десята частина того, через що довелося пройти того ж Ізраїлю,

– зазначив журналіст.

Він вважає, що наші ілюзії народжені завищеними очікуваннями, і ми відмовляємося вірити, що створення ефективної держави розтягується на покоління, але хочемо світлого майбутнього вже завтра.

Відео повної програми "Грані правди" за 23 листопада: