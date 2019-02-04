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      "Ми маємо бути там, щоб захистити Ізраїль": Трамп пояснив чому частина військ залишиться у Сирії

      62 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Очільник Білого дому заявив, що частина американських військових залишиться на території Сирії для захисту країни. Він додав, що США витрачає на захист миру більше грошей ніж будь-хто інший.

      Про це американський президент повідомив у своєму інтерв'ю телеканалу CBS.

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      Ми маємо намір бути там, збираємося залишитися. Ми повинні захистити Ізраїль,
      – заявив Трамп.

      Він також зауважив, що Вашингтон повинен захищати і інші речі. Трамп наголосив, що США захищають мир і витрачають на це більше грошей, "ніж будь-хто і будь-коли витрачав в історії".

      Президент США в інтерв'ю також розповів, що за допомогою військової бази в Іраку має намір "наглядати за Іраном, тому що Іран – це дійсно проблема". Після цього президент Іраку Бархам Салех заявив, що Багдад не давав Трампу дозволу стежити за Іраном зі своєї території.

      То США вивели свої війська з Сирії чи ні? 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його країни перемогли терористів "Ісламської держави" у Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

      Таке рішення викликало непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.

      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп Іран Новини Ізраїля
      Джерело: 24 Канал
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