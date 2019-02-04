"Мы должны быть там, чтобы защитить Израиль": Трамп объяснил почему часть войск остается в Сирии

Глава Белого дома заявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты страны. Он добавил, что США тратит на защиту мира больше денег чем кто-либо другой.

Об этом американский президент сообщил в своем интервью телеканалу CBS.

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Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон должен защищать и другие вещи. Трамп подчеркнул, что США защищают мир и тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории".

Президент США в интервью также рассказал, что с помощью военной базы в Ираке намерен "следить за Ираном, потому что Иран – это действительно проблема". После этого президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории.

Так США вывели свои войска из Сирии или нет? 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

Такое решение вызвало недоумение как на международной арене, так и среди политической элиты Соединенных Штатов. Пошли отставки. Из-за решения Трампа с поста уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк.

Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.

Тогда Трамп немного изменил свое решение. США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.