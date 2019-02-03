Коалиция США нанесла удар по сирийским военным

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных.

Об этом сообщило агентство SANA.

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Атака произошла в районе города Абу-Кемаль на востоке Сирии около 23:30 по местному времени.

Коалиция нанесла авиаудар в районе Ас-Суккари к западу от Абу-Кемаля, который расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.

Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных,

– сказал собеседник агентства SANA.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджинов и близлежащих деревнях в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам сирийских демократических сил в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

США и союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства". В январе этого года президент Дональд Трамп объявил о выводе американского контингента из страны.

таются принимать меры, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Так США вывели свои войска из Сирии или нет?​19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии. Однако такое решение вызвало недоразумения как на международной арене, так и среди политической элиты США. Пошли отставки.



Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.



Тогда Трамп немного изменил свое решение. США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.