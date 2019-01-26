Как выглядела Сирия до войны: впечатляющие различия

Войне в Сирии предшествовали митинги в поддержку демократии. В мирных протестах 2011-го люди требовали отставки президента страны Башара Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления Баасистов. Чуда не произошло, и в 2012 году демонстрации трансформировались в войну.

Она продолжается восьмой год. За это время, по официальным данным, более 350 тысяч человек погибло, около 60 тысяч считаются пропавшими без вести, 5,6 миллиона граждан Сирии стали беженцами. А города один за другим превращаются в руины. Уже вряд ли кто-то вспомнит, какой привлекательной была древняя архитектура страны до войны, или как в 2007 году в Сирию приехал Брэд Питт.

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24 канал собрал для вас фотографии, на которых прослеживается поразительный контраст между довоенной Сирией и нынешней.



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее



Сирия до войны и во время нее