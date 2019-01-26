Як виглядала Сирія до війни: вражаючі відмінності
Війні у Сирії передували мітинги на підтримку демократії. У мирних протестах 2011-ого люди вимагали відставки президента країни Башара Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів. Дива не сталось, і у 2012 році демонстрації трансформувались у війну.
Вона триває восьмий рік. За цей час, за офіційними даними, понад 350 тисяч людей загинули, близько 60 тисяч вважають зниклими безвісти, 5,6 мільйона громадян Сирії стали біженцями. А міста одне за одним перетворюються на руїни. Вже навряд хтось згадає, якою привабливою була стародавня архітектура країни до війни, або як у 2007 році до Сирії приїхав Бред Пітт.
Читайте також: У Сирії стався збройний конфлікт між Росією та Іраном, – ЗМІ
24 канал зібрав для вас світлини, на яких прослідковується разючий контраст між довоєнною Сирією і теперішньою.
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Сирія до війни і під час неї
Вибір редакції
-
Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремлясьогодні , 22:04
-
"Темний бік Кремля": у мережі з’явився величезний збір документів, що викривають дії Росіїсьогодні , 19:40
-
У Росії стався вибух у кафе під час весілля, десятки постраждалих: відеосьогодні , 18:17