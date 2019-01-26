Як виглядала Сирія до війни: вражаючі відмінності

Війні у Сирії передували мітинги на підтримку демократії. У мирних протестах 2011-ого люди вимагали відставки президента країни Башара Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів. Дива не сталось, і у 2012 році демонстрації трансформувались у війну.

Вона триває восьмий рік. За цей час, за офіційними даними, понад 350 тисяч людей загинули, близько 60 тисяч вважають зниклими безвісти, 5,6 мільйона громадян Сирії стали біженцями. А міста одне за одним перетворюються на руїни. Вже навряд хтось згадає, якою привабливою була стародавня архітектура країни до війни, або як у 2007 році до Сирії приїхав Бред Пітт.

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24 канал зібрав для вас світлини, на яких прослідковується разючий контраст між довоєнною Сирією і теперішньою.



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї



Сирія до війни і під час неї