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      Коаліція США завдала удару по сирійських військових

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      Коаліція завдала чергового удару по військовому об'єкті у Сирії
      Коаліція завдала чергового удару по військовому об'єкті у Сирії / Фото з відкритих джерел

      Міжнародна коаліція на чолі з США у ніч на неділю завдала авіаудару по артилерійській установці сирійської армії, знищивши її та поранивши двох військових.

      Про це повідомила агенція SANA.

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      Атака сталася в районі міста Абу-Кемаль на сході Сирії близько 23:30 за місцевим часом.

      Коаліція завдала авіаудару в районі Ас-Суккарі на захід від Абу-Кемаля, що розташований на кордоні Сирії та Іраку на західному березі Євфрату.

      Авіаудар призвів до знищення установки, поранені двоє військових,
      – йдеться у повідомленні.

      Коаліція регулярно завдає авіаударів по місту Хаджинов і довколишніх селах в провінції Дейр-ез-Зор під приводом допомоги загонам сирійських демократичних сил у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

      США та союзники з 2014 року проводять у Сирії та Іраку операцію проти "Ісламської держави". У січні цього року президент Дональд Трамп оголосив про виведення американського контингенту з країни.

      То США вивели свої війська з Сирії чи ні?19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії. Проте таке рішення викликало непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку11 січня 2019 року.

      Теги: Війна у Сирії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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