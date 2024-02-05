Тиск Трампа посилюється: як політичні маніпуляції у США затягують допомогу Україні

Американські сенатори оприлюднили широку двопартійну угоду у розмірі 118 мільярдів доларів, яка передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також посилення південного кордону США. Варто зазначити, що підтримка нашій державі залишається в межах понад 60 мільярдів доларів, про які заявлялося раніше.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив 24 Каналу, чому у США не можуть домовитися щодо допомоги Україні.

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Політичний глухий кут

Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес прийняти закон заради міграційної реформи та допомоги американським союзникам. Зараз цей законопроєкт розглядатиметься у Сенаті.

Є позитивні сигнали, що його все ж таки може ухвалити верхня палата Конгресу, однак найважчим буде просування через нижню палату, де є великий опір радикального крила Республіканської партії й Джонсона. Через це виникають побоювання, що цей проєкт закону може провалитися і не потрапити на стіл президента Байдена. Як наслідок – Україна може не отримати коштів,

– мовив Желіховський.

Він припустив, можливо, спікера Палати представників та інших його однопартійців не влаштовує те, що допомога Ізраїлю трохи менша, ніж у законопроєкті, який передбачав надання допомоги Ізраїлю окремо від України.

Однак, на думку експерта-міжнародника, причина в політиці та агресивній передвиборчій кампанії, яка відбуваються в США. Фактично ситуація зайшла в політичний глухий кут й нині важко спрогнозувати, чи можна буде з нього вийти, адже далі градус напруги лише збільшуватиметься.

"Наша держава стала жертвою політичних маніпуляцій, особливо з боку Республіканської партії, і, на жаль, ми нічого не можемо з цим вдіяти поки власне не вирішиться ситуація всередині американського політикуму", – зазначив Желіховський.

Який вплив Трампа

Попри це, українців повинні розуміти, що ситуація, яка зараз виникла довкола виділення допомоги Україні, насамперед відбувається не через те, що Сполучені Штати Америки втомилися і не хочуть більше допомагати, а через внутрішню політику.

Тиск на Майка Джонсона з боку Дональда Трампа й інших радикальних республіканців постійно посилюється. Вони навіть погрожують Джонсону, що він позбудеться своєї посади, якщо ухвалить законопроєкт. Він опинився в заручниках політичної ситуації, як і весь американський Конгрес, тому це є дійсно велика проблема,

– додав експерт-міжнародник.

За його словами, тут проблема не в США чи адміністрації Байдена, а політичних іграх. Білий дім усіляко сприяє, щоб було ухвалено цей законопроєкт. Також важливу роль відіграє українська дипломатія, яка намагається всіляко переконати радикальне крило Республіканської партії.

Виділення допомоги Україні від США