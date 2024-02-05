Давление Трампа усиливается: как политические манипуляции в США затягивают помощь Украине
Американские сенаторы обнародовали широкое двухпартийное соглашение в размере 118 миллиардов долларов, которое предусматривает помощь Украине и Израилю, а также усиление южной границы США. Стоит отметить, что поддержка нашему государству остается в пределах более 60 миллиардов долларов, о которых заявлялось ранее.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды нацбезопасности. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил 24 Каналу, почему в США не могут договориться о помощи Украине.
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Политический тупик
Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс принять закон ради миграционной реформы и помощи американским союзникам. Сейчас этот законопроект будет рассматриваться в Сенате.
Есть положительные сигналы, что его все же может принять верхняя палата Конгресса, однако самым тяжелым будет продвижение через нижнюю палату, где есть большое сопротивление радикального крыла Республиканской партии и Джонсона. Поэтому возникают опасения, что этот проект закона может провалиться и не попасть на стол президента Байдена. Как следствие – Украина может не получить средств,
– сказал Желиховский.
Он предположил, возможно, спикера Палаты представителей и других его однопартийцев не устраивает то, что помощь Израилю немного меньше, чем в законопроекте, который предусматривал оказание помощи Израилю отдельно от Украины.
Однако, по мнению эксперта-международника, причина в политике и агрессивной предвыборной кампании, которая происходят в США. Фактически ситуация зашла в политический тупик и сейчас трудно спрогнозировать, можно ли будет из него выйти, ведь дальше градус напряжения будет только увеличиваться.
"Наше государство стало жертвой политических манипуляций, особенно со стороны Республиканской партии, и, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать пока собственно не решится ситуация внутри американского политикума", – отметил Желиховский.
Какое влияние Трампа
Несмотря на это, украинцев должны понимать, что ситуация, которая сейчас возникла вокруг выделения помощи Украине, прежде всего происходит не из-за того, что Соединенные Штаты Америки устали и не хотят больше помогать, а из-за внутренней политики.
Давление на Майка Джонсона со стороны Дональда Трампа и других радикальных республиканцев постоянно усиливается. Они даже угрожают Джонсону, что он лишится своей должности, если примет законопроект. Он оказался в заложниках политической ситуации, как и весь американский Конгресс, поэтому это действительно большая проблема,
– добавил эксперт-международник.
По его словам, здесь проблема не в США или администрации Байдена, а политических играх. Белый дом всячески способствует, чтобы был принят этот законопроект. Также важную роль играет украинская дипломатия, которая пытается всячески убедить радикальное крыло Республиканской партии.
Выделение помощи Украине от США
- Сенат США 4 февраля опубликовал текст соглашения о национальной безопасности и помощи Украине, Израиля и Тайваня. В законопроекте предусмотрен общий объем средств 118,2 миллиарда долларов. Из них 60,1 миллиарда предусмотрено на помощь Украине.
- Отметим, что Джо Байден призвал Конгресс собраться и быстро принять это двухпартийное соглашение.
- Госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что голосование за компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю может состояться 7 февраля.