У Швеції невідомі крадуть камери на трасах: точно такі ж помітили у російських безпілотниках

На автодорогах Швеції почали зникати камери контролю швидкості. Так, лише за останні дві доби вздовж траси E16 між Хофорсом і Фалуном зникли щонайменше три камери.

На сайті Södra Dalarnes Tidning ж повідомляється, що ще дві камери були вкрадені в Хедеморі. Ці крадіжки уже розслідує місцева поліція. Дивовижно, але з'ясувалося, що саме такі камери росіяни використовують в саморобних безпілотниках "Орлан-10" для ведення війни в Україні.

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Вкрали не менше 100 камер

Як повідомили в Управлінні транспорту Швеції, за останні місяці на автотрасах країни вкрали близько ста камер. Лише 27 серпня на окружній дорозі між Тірпом і Харгсхамном зникли 11 камер контролю швидкості, а 30 серпня в районі Стокгольма ще майже 50.

У більшості випадків прилади контролю швидкості, в яких розміщені камера, радар, спалах і процесор, були розбиті. У знайденій потрощеній техніці зазвичай бракувало лише вимірювальної касети. Саме там знаходиться камера Canon.

Коли ми знайшли всю коробку, забрали лише фотоапарат,

– розповіла національний координатор при Шведському транспортному управлінні Єва Лундберг.

Заміна кожного такого пристрою контролю швидкості коштує приблизно 250 тисяч шведських крон. Так, Єва Лундберг підкреслила, що викрадення навіть ста камер завдає великих збитків Управлінню транспорту Швеції.

Дрони росіян

У виданні Aftonbladet заявили, що в конструкції камер контролю швидкості використовували дзеркальні цифрові камери Canon. Про це стало відомо, коли один з таких безпілотників розбився в Україні. Саме в ньому виявили камеру, прикріплену липучкою до невеликої сталевої пластини.

Ба більше, шведська поліція заявила, що їй відомо про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками власного виробництва.

Але ми не маємо можливості вдаватися в деталі або говорити про нашу розвідувальну роботу,

– підкреслив прессекретар Служби держбезпеки Швеції Фредрік Хультгрен-Фріберг.

Однак підкреслимо, що попри відносно просту та аматорську конструкцію, ці дрони не є недієвими. Їх неодноразово уже помічали на території України, де вони:

брали участь у численних обстрілах українських військових,

проводили розвідку та локалізацію позицій української оборони, чим допомагали працювати ворожій артилерії.

Огляд російського безпілотника "Орлан-10": відео

Як ще дрони використовує Росія

Останнім часом країна-терористка активно запускає по українським містам дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Це не високотехнологічна зброя, однак вона завдає багато клопоту українським захисникам. Що про них відомо – читайте за посиланням.

Ці дрони росія використовує активно, однак й армія, за словами Кирила Буданова, збиває більшість цих безпілотників. Зокрема й тому, що через шум їх легко замітити. Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що у Росії вже закінчуються ці дрони, проте вона через примітивність цих безпілотників й сама може забезпечити їхнє виробництво.

Також Росія недавно могла отримати й інші іранські безпілотники – Arash-2. На відміну від попередніх вони поки не застосовувалися в бойових умовах та не досліджені українськими військовими. Проте зазначимо, що інформація про закупівю таких дронів може виявитися звичайною ІПСО.

Варте уваги – За ніч на Миколаївщині знищили 14 російських дронів-камікадзе: дивіться відео