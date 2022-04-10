Російські окупанти люблять хизуватися своїми "передовими технологіями". Але реальність завжди демонструє, що нічого хорошого вони ані винайти, ані змайструвати не можуть.
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Дослідження безпілотника
Розхвалений російський БПЛА "Орлан" – це знущання з технологій. Для фіксації позицій вони закріпили на безпілотник звичайний фотоапарат Canon. Зум та налаштування інженери окупантів "зафіксували" клеєм.
Але найцікавіше рішення – це пластикова пляшка, яка "полегшує" заливання палива у безпілотник.
Огляд російського БПЛА: відео
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