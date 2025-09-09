Укр Рус
9 вересня, 18:16
В яких регіонах України найближчим часом будуть дощі: чи чекати там грози

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В багатьох областях України 10 вересня опадів не прогнозується, проте в деяких регіонах все ж будуть дощі.
  • У цих областях можливі окремі грози.

В середу, 10 вересня, в багатьох областях України опадів не прогнозується. Однак подекуди короткочасні дощі все ж будуть.

Про те, де саме, очікуються дощі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Де будуть дощі 10 вересня?

Птуха зазначила, що від середи, 10 вересня, антициклон буде посилюватися більше і в багатьох областях пануватиме погода без опадів, однак є регіони, де опади будуть. 

Так, 10 вересня це буде переважно південна частина, тому що, як пояснила Птуха, над Чорним морем є певна циклонічність і внаслідок цього в південно-східних областях завтра очікуються короткочасні дощі і окремі грози.

Якою буде погода в Україні 10 вересня?

  • За даними Укргідрометцентру, 10 вересня в південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

  • Водночас на решті території опадів не передбачається.

  • Синоптики також прогнозують, що вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями може бути туман.

  • Температура вночі очікується від 11 до 16 градусів тепла, у південній частині до +19 градусів; вдень 22 – 27 градусів тепла.