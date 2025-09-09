Про те, де саме, очікуються дощі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Де будуть дощі 10 вересня?

Птуха зазначила, що від середи, 10 вересня, антициклон буде посилюватися більше і в багатьох областях пануватиме погода без опадів, однак є регіони, де опади будуть.

Так, 10 вересня це буде переважно південна частина, тому що, як пояснила Птуха, над Чорним морем є певна циклонічність і за рахунок цього в південно-східних областях завтра очікуються короткочасні дощі і окремі грози.

Якою буде погода в Україні 10 вересня?