Про те, де саме, очікуються дощі, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
Де будуть дощі 10 вересня?
Птуха зазначила, що від середи, 10 вересня, антициклон буде посилюватися більше і в багатьох областях пануватиме погода без опадів, однак є регіони, де опади будуть.
Так, 10 вересня це буде переважно південна частина, тому що, як пояснила Птуха, над Чорним морем є певна циклонічність і за рахунок цього в південно-східних областях завтра очікуються короткочасні дощі і окремі грози.
Якою буде погода в Україні 10 вересня?
За даними Укргідрометцентру, 10 вересня в південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Водночас на решті території опадів не передбачається.
Синоптики також прогнозують, що вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями може бути туман.
Температура вночі очікується від 11 до 16 градусів тепла, у південній частині до +19 градусів; вдень 22 – 27 градусів тепла.