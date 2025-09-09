О том, где именно, ожидаются дожди, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Где будут дожди 10 сентября?

Птуха отметила, что со среды, 10 сентября, антициклон будет усиливаться больше и во многих областях будет царить погода без осадков, однако есть регионы, где осадки будут.

Так, 10 сентября это будет преимущественно южная часть, потому что, как объяснила Птуха, над Черным морем есть определенная циклоничность и за счет этого в юго-восточных областях завтра ожидаются кратковременные дожди и отдельные грозы.

Какой будет погода в Украине 10 сентября?