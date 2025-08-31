Вересень починається з грозових дощів: які області зачепить негода
- На початку вересня очікуються грозові дощі в центральних, східних та південних областях України.
- Дощі продовжаться протягом тижня, охоплюючи західні області, зокрема Львівщину, Франківщину та Закарпаття.
Спека не поспішає покидати Україну. Разом з тим на низку областей насуваються дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі цього тижня?
На початку тижня на території деяких областей нашої країни очікуються невеликі грозові дощі.
У понеділок, 1 вересня, короткочасні опади накриють центральні, східні та південні області, можливі грози.
Якою буде погода 1 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
У вівторок, 2 вересня, невеликі дощі та грози можуть спостерігатися у Приазов'ї та у східних областях.
Якою буде погода 2 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
У середу, 3 вересня, короткочасні дощі можливі вдень на Львівщині, Франківщині та Закарпатті.
Якою буде погода 3 вересня 2025 року / карта Укргідрометцентру
Триватимуть дощі і в наступні кілька днів: у четвер, 4 вересня, та у п'ятницю, 5 вересня, вони охоплять більшість західних областей.
Чи буде похолодання?
Згідно з прогнозом, спека протримається протягом всього тижня. Вдень повітря в середньому прогріється до +25…+30, на півдні та заході країни можлива спека аж до +30…+34.
Як розповіла метеорологиня Віра Балабух в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, вересень цього року очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму. Проте бити температурні рекорди цього року, як, наприклад, минулого, ми навряд будемо.