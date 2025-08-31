Сентябрь начинается с грозовых дождей: какие области затронет непогода
- В начале сентября ожидаются грозовые дожди в центральных, восточных и южных областях Украины.
- Дожди продолжатся в течение недели, охватывая западные области, в частности Львовскую, Франковскую область и Закарпатье.
Жара не спешит покидать Украину. Вместе с тем на ряд областей надвигаются дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Кое-где жара до +37 градусов, дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 1 сентября
Где будут дожди на этой неделе?
В начале недели на территории некоторых областей нашей страны ожидаются небольшие грозовые дожди.
В понедельник, 1 сентября, кратковременные осадки накроют центральные, восточные и южные области, возможны грозы.
Какой будет погода 1 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Во вторник, 2 сентября, небольшие дожди и грозы могут наблюдаться в Приазовье и в восточных областях.
Какой будет погода 2 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
В среду, 3 сентября, кратковременные дожди возможны днем на Львовщине, Франковщине и Закарпатье.
Какой будет погода 3 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Продолжатся дожди и в следующие несколько дней: в четверг, 4 сентября, и в пятницу, 5 сентября, они охватят большинство западных областей.
Будет ли похолодание?
Согласно прогнозу, жара продержится в течение всей недели. Днем воздух в среднем прогреется до +25...+30, на юге и западе страны возможна жара до +30...+34.
Как рассказала метеоролог Вера Балабух в эксклюзивном интервью 24 Каналу, сентябрь этого года ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы. Однако бить температурные рекорды в этом году, как, например, прошлого, мы вряд ли будем.