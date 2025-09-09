Дощі короткочасні: синоптик назвав дату, коли повернеться суха погода
- Нестійка погода з дощами триватиме в Україні до середи, 10 вересня.
- З четверга, 11 вересня, очікується суха погода під впливом антициклону, яка триватиме до кінця тижня, за винятком локальних дощів на заході та в деяких регіонах.
Нестійка погода з дощами і грозами невдовзі покине Україну. Повертаються сухі та ясні дні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Коли перестануть лити дощі?
Через атмосферні фронти на початку цього тижня в Україні встановилася нестійка погода з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів нашої країни.
Як прогнозує Кібальчич, дощі триватимуть до середи, 10 вересня, включно.
А вже у четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Вона, переважно, утримається до кінця поточного тижня.
Проте невеликі дощі можуть бути на крайньому заході вранці та вдень у п'ятницю, 12 вересня, а також у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї у суботу, 13 вересня. На решті територій буде сухо.
Якою буде погода найближчими днями?
Температурний фон цього тижня загалом прогнозується на 3 – 5 вищим за кліматичну норму, на півночі Лівобережжя та у Карпатах трохи прохолодніше, особливо в нічний час.
Похолодання поки не очікується. Однак вже у третій декаді вересня в Україну прийде холодне повітря арктичного походження. Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Попри недавні дощі, загалом дощів у вересні буде обмаль – кількість опадів прогнозується нижче за норму в середньому на 20 – 40%. Існує навіть ризик посухи на Лівобережжі.