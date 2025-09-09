Нестійка погода з дощами і грозами невдовзі покине Україну. Повертаються сухі та ясні дні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли перестануть лити дощі?

Через атмосферні фронти на початку цього тижня в Україні встановилася нестійка погода з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів нашої країни.

Як прогнозує Кібальчич, дощі триватимуть до середи, 10 вересня, включно.

А вже у четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Вона, переважно, утримається до кінця поточного тижня.

Проте невеликі дощі можуть бути на крайньому заході вранці та вдень у п'ятницю, 12 вересня, а також у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї у суботу, 13 вересня. На решті територій буде сухо.

Якою буде погода найближчими днями?