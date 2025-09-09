Укр Рус
Дожди кратковременные: синоптик назвал дату, когда вернется сухая погода
9 сентября, 08:00
Дожди кратковременные: синоптик назвал дату, когда вернется сухая погода

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Неустойчивая погода с дождями продлится в Украине до среды, 10 сентября.
  • С четверга, 11 сентября, ожидается сухая погода под влиянием антициклона, которая продлится до конца недели, за исключением локальных дождей на западе и в некоторых регионах.

Неустойчивая погода с дождями и грозами вскоре покинет Украину. Возвращаются сухие и ясные дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Когда перестанут лить дожди?

Из-за атмосферных фронтов в начале этой недели в Украине установилась неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов нашей страны.

Как прогнозирует Кибальчич, дожди продлятся до среды, 10 сентября, включительно.

А уже в четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Она, преимущественно, удержится до конца текущей недели.

Однако небольшие дожди могут быть на крайнем западе утром и днем в пятницу, 12 сентября, а также в Крыму, на Донбассе и в Приазовье в субботу, 13 сентября. На остальных территориях будет сухо.

Какой будет погода в ближайшие дни?

  • Температурный фон на этой неделе в целом прогнозируется на 3 – 5 выше климатической нормы, на севере Левобережья и в Карпатах немного прохладнее, особенно в ночное время.

  • Похолодание пока не ожидается. Однако уже в третьей декаде сентября в Украину придет холодный воздух арктического происхождения. Первые осенние заморозки на почве могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

  • Несмотря на недавние дожди, в целом дождей в сентябре будет мало – количество осадков прогнозируется ниже нормы в среднем на 20 – 40%. Существует даже риск засухи на Левобережье.