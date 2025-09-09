Неустойчивая погода с дождями и грозами вскоре покинет Украину. Возвращаются сухие и ясные дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Какая будет погода осенью в Украине: интервью, будут ли заморозки, снег и когда придет бабье лето

Когда перестанут лить дожди?

Из-за атмосферных фронтов в начале этой недели в Украине установилась неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов нашей страны.

Как прогнозирует Кибальчич, дожди продлятся до среды, 10 сентября, включительно.

А уже в четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Она, преимущественно, удержится до конца текущей недели.

Однако небольшие дожди могут быть на крайнем западе утром и днем в пятницу, 12 сентября, а также в Крыму, на Донбассе и в Приазовье в субботу, 13 сентября. На остальных территориях будет сухо.

Какой будет погода в ближайшие дни?