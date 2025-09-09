Дожди кратковременные: синоптик назвал дату, когда вернется сухая погода
- Неустойчивая погода с дождями продлится в Украине до среды, 10 сентября.
- С четверга, 11 сентября, ожидается сухая погода под влиянием антициклона, которая продлится до конца недели, за исключением локальных дождей на западе и в некоторых регионах.
Неустойчивая погода с дождями и грозами вскоре покинет Украину. Возвращаются сухие и ясные дни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Когда перестанут лить дожди?
Из-за атмосферных фронтов в начале этой недели в Украине установилась неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов нашей страны.
Как прогнозирует Кибальчич, дожди продлятся до среды, 10 сентября, включительно.
А уже в четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Она, преимущественно, удержится до конца текущей недели.
Однако небольшие дожди могут быть на крайнем западе утром и днем в пятницу, 12 сентября, а также в Крыму, на Донбассе и в Приазовье в субботу, 13 сентября. На остальных территориях будет сухо.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Температурный фон на этой неделе в целом прогнозируется на 3 – 5 выше климатической нормы, на севере Левобережья и в Карпатах немного прохладнее, особенно в ночное время.
Похолодание пока не ожидается. Однако уже в третьей декаде сентября в Украину придет холодный воздух арктического происхождения. Первые осенние заморозки на почве могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Несмотря на недавние дожди, в целом дождей в сентябре будет мало – количество осадков прогнозируется ниже нормы в среднем на 20 – 40%. Существует даже риск засухи на Левобережье.