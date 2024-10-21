Вже після виборів: що США можуть дозволити Україні в межах згоди бити вглиб Росії

Україна впродовж кількох місяців чекає на дозвіл від західних партнерів завдавати ударів далекобійною зброєю вглиб Росії. Однак навіть під час зустрічі Джозефа Байдена в Німеччині з європейськими лідерами згоди щодо цього питання не було досягнуто. Водночас невдовзі ситуація може змінитись.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, на думку якого Джозеф Байден може ухвалити рішення надати відповідний дозвіл. До слова, Захід побоюється завдати нищівної поразки Росії, щоб не стався її розвал на 10 – 15 держав, що володіють ядерною зброєю.

Важливо Байден перед відльотом з Німеччини прокоментував План перемоги та дозвіл на удари вглиб Росії

Чекають на 5 листопада

Однак все може змінитись після 5 листопада, коли відбудуться президентські вибори в Сполучених Штатах.

В України буде вікно можливостей між 5 листопада 2024 року та 20 січня 2025-го (день інавгурації нового президента – 24 Канал),

– наголосив він.

В цей період часу Байден ще залишатиметься президентом США, але йому не потрібно буде вигравати наступні вибори. Він робитиме все можливе, на думку Уса, щоб близька до нього людина – Камала Гарріс – виграла ці вибори.

Тому після президентських виборів Україні нададуть значно більше дозволів, зокрема, зняття обмеження щодо завдання ударів вглиб Росії.

Адміністрація Байдена також "вибила" 8 мільярдів доларів на цей період на допомогу Україні. Це буде озброєння, а також, імовірно, і відповідні дозволи.

Напевне дозволять бити, припустив він, на відстань не 100 кілометрів, а, наприклад, 250 кілометрів, але з певними обмеженнями – не бити по госпіталях, по школах, по Москві, по Кремлю. Крім того, партнери, ймовірно, нададуть і відповідне озброєння.

Це рішення не ухвалене досі, тому що чинна адміністрація президента США і Демократична партія побоюються, що будь-яка заява щодо надання цього дозволу Україні може негативно вплинути на результати виборів 5 листопада,

– зауважив Іван Ус.

Нагадаємо, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що Німеччина не наважується надати Україні далекобійні ракети Taurus, адже чекає на кроки з боку США. Коли, зокрема, Вашингтон передасть Києву ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів і вони будуть використані в реальному бою проти військових об'єктів Росії, тільки тоді Берлін може погодитись на відповідний крок.