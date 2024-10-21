Уже после выборов: что США могут позволить Украине в рамках согласия бить вглубь России

Украина в течение нескольких месяцев ждет разрешения от западных партнеров наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако даже во время встречи Джозефа Байдена в Германии с европейскими лидерами, согласие по этому вопросу не было достигнуто. В то же время вскоре ситуация может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, по мнению которого Джозеф Байден может принять решение предоставить соответствующее разрешение. К слову, Запад опасается нанести сокрушительное поражение России, чтобы не произошел ее развал на 10 – 15 государств, владеющих ядерным оружием.

Важно Байден перед отлетом из Германии прокомментировал План победы и разрешение на удары вглубь России

Ждут 5 ноября

Однако все может измениться после 5 ноября, когда состоятся президентские выборы в Соединенных Штатах.

У Украины будет окно возможностей между 5 ноября 2024 года и 20 января 2025-го (день инаугурации нового президента – 24 Канал),

– подчеркнул он.

В этот период времени Байден еще будет оставаться президентом США, но ему не нужно будет выигрывать следующие выборы. Он будет делать все возможное, по мнению Уса, чтобы близкий к нему человек – Камала Харрис – выиграл эти выборы.

Поэтому после президентских выборов Украине предоставят значительно больше разрешений, в частности, снятие ограничения по нанесению ударов вглубь России.

Администрация Байдена также "выбила" 8 миллиардов долларов на этот период на помощь Украине. Это будет вооружение, а также, вероятно, и соответствующие разрешения.

Наверное позволят бить, предположил он, на расстояние не 100 километров, а, например, 250 километров, но с определенными ограничениями – не бить по госпиталям, по школам, по Москве, по Кремлю. Кроме того, партнеры, вероятно, предоставят и соответствующее вооружение.

Это решение не принято до сих пор, потому что действующая администрация президента США и Демократическая партия опасаются, что любое заявление о предоставлении этого разрешения Украине может негативно повлиять на результаты выборов 5 ноября,

– отметил Иван Ус.

Напомним, что, что глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что Германия не решается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь ждет шагов со стороны США. Когда, в частности, Вашингтон передаст Киеву ракеты ATACMS дальностью 300 километров и они будут использованы в реальном бою против военных объектов России, только тогда Берлин может согласиться на соответствующий шаг.