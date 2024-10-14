Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що дозвіл на удари по Росії суттєво допоміг би наблизити завершення війни. Але Захід досі з цим затягує.

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Чому Захід ще не дав дозвіл

Як припустив Чечеринда, глобально Захід побоюється розпаду Росії. Там не хочуть, аби тамтешня територія розбилася на 10 – 15 держав, більшість з яких матиме власну ядерну зброю. Тому союзники не йдуть на такі кроки, аби завдати нищівної поразки Росії.

Путін – це колективна Росія. А у випадку розпаду Росії з'явиться таких 15 путінів з меншими можливостями. Але це також буде небезпечно,

– сказав Чечеринда.

Попри це, союзники мають і свої проблеми. До прикладу, Німеччина досі може відчувати "фантомні болі" за Другу світову війну, тому там обережно ставляться до ударів по Росії західною зброєю. А в Сполучених Штатах кандидат у президенти Дональд Трамп взагалі досить специфічно висловлюється щодо війни в Україні.

У кожного своя історія та свої проблеми. Тому ніхто не хоче наражати себе на ще одну величезну глобальну проблему. Звісно, що нам важко це зрозуміти. Якби союзники раніше дали більше зброї та більше грошей, то ще рік тому могли б вибити окупантів з України. Але є як є,

– зазначив Чечеринда.