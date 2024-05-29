Антипутінська коаліція: які фактори можуть вплинути на рішення Байдена щодо ударів по Росії

Серед партнерів України триває дискусія чи варто давати дозвіл на застосування західної зброї по території Росії. Декілька країн вже прийняли рішення і погодили це питання. У Білому домі також повідомили, що Джо Байден має намір дозволити застосування американської зброї малої дальності. Ймовірно, це зумовлено тим, що Китай продовжує постачати Росії передові технології.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що за американською класифікацією уся зброя, яку США передає Україні – малої дальності. Він пояснив, що Україна вважає ці ракети далекобійними, адже доступу до інших немає, однак вони навіть не середньої дальності.

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Цілі для американської зброї

Згідно з американською класифікацією та зброя, яку США передає Україні не є далекобійною, зокрема ATACMS. На думку Мусієнка головним питанням є те, по яких цілях застосовуватимуть це озброєння.

Ракети й зброя, яку передали нам США та інші партнери може бути залучена по пускових установках С-300, місцях скупченню сили й техніки ворога, які застосовують для ведення наступальних дій, наприклад, на Харківщині чи Сумщині,

– зауважив він.

Між партнерами України тривають дискусії щодо того, які цілі є більш важливими. Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що вони готують компромісний варіант, який підтримають усі європейські партнери та США, щоб продемонструвати коаліцію цих держав проти російської агресії.

Це в стилі Байдена, який хоче продемонструвати Владіміру Путіну, що проти нього не просто Україна із США, а держави антипутінської коаліції, які підтримують базові принципи міжнародного демократичного права,

– зазначив він.

Китай підтримує Росію

Мусієнко вважає, що одним із визначальних аргументів, щоб дозволило використання американської зброї по території Росії, є дії Китаю. Це може бути зумовлено тим, аби продемонструвати Китаю і Росії, що на будь-які кроки ескалації з їхньої сторони Захід готовий діяти.

Ймовірно, Китай вже не продовжуватиме відігравати серйозну роль у мирному врегулюванні ситуації в Україні, зважаючи на його співпрацю з Росією.

За ядерним шантажем Путіна може стояти й Китай, щоб Пекін у майбутньому міг сказати, що вплинув на Росію і та відмовилась від погроз,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він додав, що ще одним важливим фактором, який може вплинути на рішення Байдена, стосовно дозволу на застосування американської зброї по території Росії, є побоювання того, що окупантам може вдасться прорвати український фронт.

Атаки по Росії зброєю західних партнерів