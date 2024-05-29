Антипутинская коалиция: какие факторы могут повлиять на решение Байдена об ударах по России

Среди партнеров Украины продолжается дискуссия стоит ли давать разрешение на применение западного оружия по территории России. Несколько стран уже приняли решение и согласовали этот вопрос. В Белом доме также сообщили, что Джо Байден намерен разрешить применение американского оружия малой дальности. Вероятно, это обусловлено тем, что Китай продолжает поставлять России передовые технологии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что по американской классификации все оружие, которое США передает Украине – малой дальности. Он пояснил, что Украина считает эти ракеты дальнобойными, ведь доступа к другим нет, однако они даже не средней дальности.

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Цели для американского оружия

Согласно американской классификации и оружие, которое США передает Украине не является дальнобойным, в частности ATACMS. По мнению Мусиенко главным вопросом является то, по каким целям будут применять это вооружение.

Ракеты и оружие, которое передали нам США и другие партнеры может быть привлечено по пусковым установкам С-300, местах скопления силы и техники врага, которые применяют для ведения наступательных действий, например, на Харьковщине или Сумщине,

– отметил он.

Между партнерами Украины продолжаются дискуссии относительно того, какие цели являются более важными. Руководитель Центра военно-правовых исследований предположил, что они готовят компромиссный вариант, который поддержат все европейские партнеры и США, чтобы продемонстрировать коалицию этих государств против российской агрессии.

Это в стиле Байдена, который хочет продемонстрировать Владимиру Путину, что против него не просто Украина с США, а государства антипутинской коалиции, которые поддерживают базовые принципы международного демократического права,

– отметил он.

Китай поддерживает Россию

Мусиенко считает, что одним из определяющих аргументов, чтобы позволило использование американского оружия по территории России, являются действия Китая. Это может быть обусловлено тем, чтобы продемонстрировать Китаю и России, что на любые шаги эскалации с их стороны Запад готов действовать.

Вероятно, Китай уже не будет продолжать играть серьезную роль в мирном урегулировании ситуации в Украине, учитывая его сотрудничество с Россией.

За ядерным шантажом Путина может стоять и Китай, чтобы Пекин в будущем мог сказать, что повлиял на Россию и та отказалась от угроз,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что еще одним важным фактором, который может повлиять на решение Байдена, относительно разрешения на применение американского оружия по территории России, есть опасения того, что оккупантам может удастся прорвать украинский фронт.

Атаки по России оружием западных партнеров