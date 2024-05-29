Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що за американською класифікацією уся зброя, яку США передає Україні – малої дальності. Він пояснив, що Україна вважає ці ракети далекобійними, адже доступу до інших немає, однак вони навіть не середньої дальності.
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Цілі для американської зброї
Згідно з американською класифікацією та зброя, яку США передає Україні не є далекобійною, зокрема ATACMS. На думку Мусієнка головним питанням є те, по яких цілях застосовуватимуть це озброєння.
Ракети й зброя, яку передали нам США та інші партнери може бути залучена по пускових установках С-300, місцях скупченню сили й техніки ворога, які застосовують для ведення наступальних дій, наприклад, на Харківщині чи Сумщині,
– зауважив він.
Між партнерами України тривають дискусії щодо того, які цілі є більш важливими. Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що вони готують компромісний варіант, який підтримають усі європейські партнери та США, щоб продемонструвати коаліцію цих держав проти російської агресії.
Це в стилі Байдена, який хоче продемонструвати Владіміру Путіну, що проти нього не просто Україна із США, а держави антипутінської коаліції, які підтримують базові принципи міжнародного демократичного права,
– зазначив він.
Китай підтримує Росію
Мусієнко вважає, що одним із визначальних аргументів, щоб дозволило використання американської зброї по території Росії, є дії Китаю. Це може бути зумовлено тим, аби продемонструвати Китаю і Росії, що на будь-які кроки ескалації з їхньої сторони Захід готовий діяти.
Ймовірно, Китай вже не продовжуватиме відігравати серйозну роль у мирному врегулюванні ситуації в Україні, зважаючи на його співпрацю з Росією.
За ядерним шантажем Путіна може стояти й Китай, щоб Пекін у майбутньому міг сказати, що вплинув на Росію і та відмовилась від погроз,
– сказав Олександр Мусієнко.
Він додав, що ще одним важливим фактором, який може вплинути на рішення Байдена, стосовно дозволу на застосування американської зброї по території Росії, є побоювання того, що окупантам може вдасться прорвати український фронт.
Атаки по Росії зброєю західних партнерів
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до європейських міністрів із проханням скасувати заборону на використання західної зброї для ударів по військових цілях у Росії. Жозеп Боррель заявив, що серед країн Євросоюзу зростає дискусія щодо можливості України використовувати західну зброю для ударів по Росії.
- Думки країн щодо використання західної зброї для ударів по Росії змінюються, проте деякі ще обдумують це. Європейські країни мають самостійно розв'язувати питання про скасування обмежень на використання західної зброї для ударів по Росії. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель зазначив, що таке рішення не порушує міжнародне право.
- Останнім часом союзники України обговорюють заборону на використання західної зброї для ударів по території Росії. Польща також висловила свою позицію. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив у Брюсселі, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах у Росії.