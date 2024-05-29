Наразі в США стурбовані тим, що Пекін став найбільшим донором розвитку російського оборонного сектору. Таким чином Китай сприяє продовженню війни в Україні.

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Втручання Китаю у війну

За словами журналістів, у 2022 році Сі Цзаньпін був готовий надіслати зброю в Росії на прохання Путіна, однак відмовився від цієї ідеї після розмови з президентом США Джо Байденом.

Після того протистояння Сі утримується від прямих поставок зброї. Але офіційні особи США заявили, що китайський лідер доручив Лю Хе, колишньому віце-прем'єр-міністру та одному з найбільш довірених учасників переговорів із Заходом, наглядати за тихою допомогою для військових зусиль Росії,

– йдеться в матеріалі.

Варто також зазначити, що Китай надає Росії доступ до супутникових технологій, які можуть мати вирішальне значення для зв’язку та наведення на цілі в України.

Про зростання допомоги Китаю Росії чітко свідчить звіт Натаніеля Шера для Фонду Карнегі за міжнародний мир. Зокрема, Китай є найбільшим постачальником Росії 50 предметів подвійного призначення "високого пріоритету",

– повідомляють журналісти.

Митні дані свідчать, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32 відсотків у 2021 році до 89 відсотків минулого року.

Реакція Америки

Щоб протистояти наступу Росії, Байден розглядає два варіанти контрзаходів: покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві та скасування обмежень на використання Україною американської зброї малого радіусу дії на території Росії.

Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України, яка водночас намагатиметься уникнути прямої конфронтації з Владіміром Путіним або його ключовим союзником, китайським лідером Сі Цзіньпіном,

– розповідають аналітики WP.

Журналісти підсумовують, що той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою.

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США можуть посилити санкційний тиск на Китай

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх повідомив, що російсько-китайська торгівля зменшилася після того, як президент США Джо Байден розширив можливості Казначейства щодо боротьби з банками.

Він також додав, що існує можливість подальшого посилення санкцій. Річ у тім, що Росія повністю залежить від Китаю, що дає Пекіну величезні важелі впливу на військові можливості Москви. Найближчим часом можуть бути вжиті додаткові заходи для збільшення вартості використання Росією тіньового флоту з метою ухилення від обмеження цін на нафту, що були встановлені країнами G7.