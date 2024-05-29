Сейчас в США обеспокоены тем, что Пекин стал крупнейшим донором развития российского оборонного сектора. Таким образом Китай способствует продолжению войны в Украине.

Читайте также Решение просчитано: почему Байдену может быть невыгодно ехать на Саммит мира

Вмешательство Китая в войну

По словам журналистов, в 2022 году Си Цзаньпин был готов отправить оружие в Россию по просьбе Путина, однако отказался от этой идеи после разговора с президентом США Джо Байденом.

После того противостояния Си воздерживается от прямых поставок оружия. Но официальные лица США заявили, что китайский лидер поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьер-министру и одному из самых доверенных участников переговоров с Западом, следить за тихой помощью для военных усилий России,

– говорится в материале.

Стоит также отметить, что Китай предоставляет России доступ к спутниковым технологиям, которые могут иметь решающее значение для связи и наведения на цели в Украине.

О росте помощи Китая России четко свидетельствует отчет Натаниэля Шера для Фонда Карнеги за международный мир. В частности, Китай является крупнейшим поставщиком России 50 предметов двойного назначения "высокого приоритета",

– сообщают журналисты.

Таможенные данные свидетельствуют, что доля Китая в российском импорте этих товаров выросла с 32 процентов в 2021 году до 89 процентов в прошлом году.

Реакция Америки

Чтобы противостоять наступлению России, Байден рассматривает два варианта контрмер: наказание Китая за поставки ключевых технологий Москве и отмена ограничений на использование Украиной американского оружия малого радиуса действия на территории России.

Эти шаги будут означать значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины, которая одновременно будет пытаться избежать прямой конфронтации с Владимиром Путиным или его ключевым союзником, китайским лидером Си Цзиньпином,

– рассказывают аналитики WP.

Журналисты заключают, что тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя.

Читайте также Республиканец объяснил, что меняется в политике США перед выборами и как это влияет на Украину

США могут усилить санкционное давление на Китай

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх сообщил, что российско-китайская торговля уменьшилась после того, как президент США Джо Байден расширил возможности Казначейства по борьбе с банками.

Он также добавил, что существует возможность дальнейшего ужесточения санкций. Дело в том, что Россия полностью зависит от Китая, что дает Пекину огромные рычаги влияния на военные возможности Москвы. В ближайшее время могут быть приняты дополнительные меры для увеличения стоимости использования Россией теневого флота с целью уклонения от ограничения цен на нефть, которые были установлены странами G7.