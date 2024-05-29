Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что не было сомнений, что на Глобальный саммит мира не приедет глава Китая Си Цзиньпин. А вот несколько неприятно, что, вероятно, Джо Байдена не будет на этом мероприятии.
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Почему Байден может не поехать
Как отметил Шейтельман, есть предположение, почему Байден может не поехать на Саммит мира. У него буквально через 5 месяцев начинаются выборы президента.
У него выборы через 5 месяцев. И поехать на Саммит мира за 5 месяцев до выборов ты можешь только тогда, когда привезешь победу. Его будут спрашивать: "Вы ездили на Саммит мира. А где мир?". Байден не верит, что в ближайшие 5 месяцев наша война закончится. Если бы верил, то поехал бы,
– сказал Шейтельман.
Это неприятно, но сейчас Байден, вероятнее всего, сосредоточен на собственной избирательной кампании. Ему важно сделать все возможное, чтобы победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Глобальный саммит мира: кратко
- Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии в течение 15 – 16 июня. По состоянию на 28 мая было известно, что участие в этом мероприятии подтвердило уже 90 стран. Украина будет работать, чтобы еще больше государств присоединилось к этому процессу.
- По данным СМИ, после встречи G7 в Европе Байден должен вылететь в Лос-Анджелес на сбор средств для предвыборной кампании 15 июня. На мероприятии ему составят компанию Джордж Клуни, Джулия Робертс, Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел. Издание отметило, что это свидетельствует, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании.
- По словам Зеленского, Путин будет лично будет аплодировать, если Байден не будет на Саммите мира. Присутствие Байдена нужно на этом мероприятии. Также Украина ожидает ответ о присутствии от Китая, Бразилии и еще нескольких африканских стран.