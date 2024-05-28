Верховний дипломат ЄС з питань безпеки та оборони Жозеп Боррель заявив, що серед держав-членів Євросоюз зростає дискусія щодо можливості України завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це він повідомив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також Частково це вже роблять: Світан пояснив, як НАТО може закрити небо над Заходом України

Україна протистоїть ворожим атакам

Жозеп Боррель зазначив, що Україна потребує ще більше систем ППО, зокрема Patriot, а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових на території Росії.

Ми враховуємо той факт, що Україна має протистояти атакам, які здійснюються проти неї з російської території. Деякі країни-члени скасовують обмеження для українців, щоб вони могли використовувати нашу військову підтримку для відповіді на російські атаки по території Росії, а не лише по окупованій території,

– сказав Боррель.

Головний дипломат також зазначив, що після масованих російських обстрілів в Україні "катастрофічні пошкодження електромережі". За його словами, це вже має величезний вплив, але і матиме вплив на майбутню зиму.

"Нам треба пережити літо, але кількість знищених росіянами електростанцій і електропотужностей зростає. Путін говорить про мирні переговори, але його війська починають черговий наступ на Харків. Вони обстрілюють багатолюдні цивільні будівлі та намагаються зірвати майбутній швейцарський саміт щодо миру", – додав верховний дипломат ЄС.

Верховний представник ЄС каже, що Євросоюз повністю підтримує Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. Жозеп Боррель додав, що під час зустрічі міністри обговорили затримку воєнної допомоги з боку ЄС для України через відсутність одностайності. Втім, він відмовився називати країну, яка гальмує процес.

Ми вже перебуваємо у великій затримці, яка має специфічний курс, яким є розбіжності між державами-членами, зокрема однією з них, для досягнення необхідного консенсусу,

– сказав Боррель.

Важливо. Зазначимо, Угорщина вже рік блокує транші з Європейського фонду миру на допомогу Україні.

Генсек НАТО визнає проблему

Під час пресконференції в Софії Єнс Столтенберг звернувся до союзників та заявив, що їм варто переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по Росії західною зброєю. Таку позицію він озвучив на тлі прикордонних боїв у Харківській області.

Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що наша держава воює у загарбницькій війні й, за міжнародним правом, має право на самооборону.

Право на самооборону включає право вдаряти по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Ми бачимо, як це чітко видно зараз у боях на Харківщині, тому що російські війська перебувають на території Росії, атакуючи на кордоні українську територію,

– каже він.

За його словами, лінія фронту проходить більш-менш по лінії кордону, і якщо ви не можете атакувати російські сили по той бік фронту, тому що вони по той бік кордону, тоді ви справді знижуєте спроможність українських сил оборонятися.

Столтенберг також пояснив, що у таких умовах росіяни можуть атакувати, не будучи атакованими у відповідь. У цьому контексті він закликав союзників, які наклали обмеження на застосування переданої ними зброї, переглянути ці обмеження.

"Мій меседж полягає у тому, що ми повинні розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку українським збройним силам", – сказав Генсек НАТО.