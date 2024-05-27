Низка країн підтримали таку ідею, однак Сполучені Штати Америки та Німеччина виступили проти. Детальніше про те, як у технічному плані може виглядати захист неба на частині території України країнами НАТО розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Країни НАТО могли б виконувати завдання на західному та південно-західному кордоні

Як зазначив льотчик-інструктор, загалом технічно це дуже легко. До того ж наші партнери й так супроводжують цілі. Останні декілька місяців літаки НАТО підіймаються на перехоплення, а це означає, що вони бачать цілі над нашою територією.

У зоні ураження російських ракет можуть бути Румунія та Польща. На польську територію заходили й падали ракети країни-агресора. Така сама ситуація і з Румунією. Однак їх можна збивати ще над нашою територією.

Технічно потрібно розвернути системи зенітно-ракетних комплексів вздовж нашого кордону і залежно від дальності виявлення та перехоплення виконувати бойові завдання на західному та південно-західному кордоні нашої країни. Румунські ЗРК Patriot можуть прикривати й Одесу. Було б непогано саме так розпочинати цю діяльність,

– мовив Світан.

Крім того, авіація, яка підіймається, може виконувати бойове завдання на дальності 150 – 180 кілометрів ракетами AMRAAM.

"Завдяки цьому повітряні сили ЗСУ зможуть звільнити декілька десятків комплексів, які, наприклад, від Румунії до Одеси прикривають небо. Ці ЗРК можна буде перекинути або в центр, або на Східний фронт", – додав військовий експерт.

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