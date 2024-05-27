Ряд стран поддержали такую идею, однако Соединенные Штаты Америки и Германия выступили против. Подробнее о том, как в техническом плане может выглядеть защита неба на части территории Украины странами НАТО рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Страны НАТО могли бы выполнять задачи на западной и юго-западной границе
Как отметил летчик-инструктор, в целом технически это очень легко. К тому же наши партнеры и так сопровождают цели. Последние несколько месяцев самолеты НАТО поднимаются на перехват, а это означает, что они видят цели над нашей территорией.
В зоне поражения российских ракет могут быть Румыния и Польша. На польскую территорию заходили и падали ракеты страны-агрессора. Такая же ситуация и с Румынией. Однако их можно сбивать еще над нашей территорией.
Технически нужно развернуть системы зенитно-ракетных комплексов вдоль нашей границы и в зависимости от дальности обнаружения и перехвата выполнять боевые задачи на западной и юго-западной границе нашей страны. Румынские ЗРК Patriot могут прикрывать и Одессу. Было бы неплохо именно так начинать эту деятельность,
– сказал Свитан.
Кроме того, авиация, которая поднимается, может выполнять боевую задачу на дальности 150 – 180 километров ракетами AMRAAM.
"Благодаря этому воздушные силы ВСУ смогут освободить несколько десятков комплексов, которые, например, от Румынии до Одессы прикрывают небо. Эти ЗРК можно будет перебросить или в центр, или на Восточный фронт", – добавил военный эксперт.
Больше о закрытии неба партнерами
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал, что Польша могла бы закрыть небо над Западом Украины, поскольку имеет для этого все необходимые технические средства. Однако для этого необходимо соответствующее решение.
- После того, как войска Альянса были привлечены в отражении атаки Ирана на Израиль, который не является страной НАТО, Владимир Зеленский обвинил партнеров в двойных стандартах.
- В Бундестаге выступили с предложением, что Альянс должен принять участие в отражении российских атак на Украину. Это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров и разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.
- Однако эту идею отклонили, мол, помощь в отражении российских воздушных атак над частью Украины станет непосредственным втягиванием Альянса в войну.