Предложение привлечь ПВО ряда соседних с Украиной государств для защиты воздушного пространства прокомментировал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
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Правительство Германии отклонило предложение
Он отметил, что уже давно были дискуссии о создании бесполетной зоны над Украиной, которую могли бы обеспечить самолеты НАТО.
Мы отклонили это тогда с тяжелым сердцем, ведь пришли к выводу, что это будет пересечением границы к прямому участию (НАТО в войне в Украине, – 24 Канал). Тоже самое касается и предложений, которые высказываются сейчас в том или ином свете,
– сказал Гебештрайт.
В правительстве Германии считают, что важнейшей задачей является обеспечение Украины системами ПВО. Штеффен Гебештрайт отметил, что Германия вскоре передаст Украине третью систему Patriot. По его словам, Германия является крупнейшим "инвестором" в защиту неба над Украиной, ведь ранее уже передавала Iris-T и Gepard и дополнительные боеприпасы к ним. Также спикер призвал другие страны повысить их взносы.
Предложение закрытия неба
- В Бундестаге выступили с предложением, что Альянс должен принять участие в отражении российских атак на Украину. Представители Свободной демократической партии, Христианско-демократического союза и "Зеленых" считают целесообразным рассмотреть вариант привлечения систем ПВО на территории Польши и Румынии для защиты неба над западными областями нашего государства.
- Это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 километров и разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.
- Владимир Зеленский ранее обвинил партнеров в двойных стандартах. Президент отметил, что войска Альянса были задействованы в отражении атаки Ирана на Израиль. Они "закрыли глаза" на то, что Израиль не является страной НАТО.