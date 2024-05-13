Предложение привлечь ПВО ряда соседних с Украиной государств для защиты воздушного пространства прокомментировал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

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Правительство Германии отклонило предложение

Он отметил, что уже давно были дискуссии о создании бесполетной зоны над Украиной, которую могли бы обеспечить самолеты НАТО.

Мы отклонили это тогда с тяжелым сердцем, ведь пришли к выводу, что это будет пересечением границы к прямому участию (НАТО в войне в Украине, – 24 Канал). Тоже самое касается и предложений, которые высказываются сейчас в том или ином свете,

– сказал Гебештрайт.

В правительстве Германии считают, что важнейшей задачей является обеспечение Украины системами ПВО. Штеффен Гебештрайт отметил, что Германия вскоре передаст Украине третью систему Patriot. По его словам, Германия является крупнейшим "инвестором" в защиту неба над Украиной, ведь ранее уже передавала Iris-T и Gepard и дополнительные боеприпасы к ним. Также спикер призвал другие страны повысить их взносы.

Предложение закрытия неба