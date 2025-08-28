До відтоку це точно не призведе, – Веніславський про дозвіл на виїзд чоловіків 18 – 22 років
- Уряд дозволив чоловікам 18 – 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, і це не призведе до масового відтоку громадян.
- Цей дозвіл може стимулювати повернення до України молодих чоловіків, які зараз перебувають за кордоном.
Дозволяє чоловікам 18 – 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не призведе до відтоку громадян з країни. Ба більше, це стимулюватиме їх повернення до України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від "Слуги народу" Федора Веніславського в коментарі LIGA.net.
Чи буде відтік громадян з України через дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років?
Веніславський переконаний, що ухвалена урядом постанова, яка дозволяє чоловікам віком 18 – 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не призведе до масового відтоку громадян.
Він також підкреслив, що ті, хто дійсно хоче залишити країну, завжди шукатимуть способи обійти закон, часто через корупційні схеми.
"Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20 – 22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї", – пояснив депутат.
Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років?
- У вівторок, 26 серпня, уряд оновив правила перетину кордону. Тепер його можуть перетинати чоловіки від 18 до 22 років включно. Відповідна постанова була опублікована на сайті уряду 27 серпня, зміни набули чинності наступного дня.
- Для перетину кордону необхідно мати документ, що дає право на виїзд за кордон та військово-обліковий документ. У МВС зазначають, що норма не поширюється на людей, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах і органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїхати за кордон лише.
- Також уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати державний кордон під час воєнного стану. Однак зміни не стосуються депутаток, які отримують зарплату за роботу в органах місцевого самоврядування.