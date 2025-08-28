Дозволяє чоловікам 18 – 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не призведе до відтоку громадян з країни. Ба більше, це стимулюватиме їх повернення до України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від "Слуги народу" Федора Веніславського в коментарі LIGA.net.

Чи буде відтік громадян з України через дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років?

Веніславський переконаний, що ухвалена урядом постанова, яка дозволяє чоловікам віком 18 – 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не призведе до масового відтоку громадян.

Він також підкреслив, що ті, хто дійсно хоче залишити країну, завжди шукатимуть способи обійти закон, часто через корупційні схеми.

"Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20 – 22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї", – пояснив депутат.

Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років?