Відродження на кістках: Росія відкриває драмтеатр у Маріуполі, де вбила сотні людей, – The Times

Росіяни продовжують цинічно нищити всі докази своїх воєнних злочинів, скоєних на території Україні. Зокрема йдеться про "урочисте" відкриття маріупольського драмтеатру, в якому від бомбардувань у 2022 загинули сотні людей.

Кремль називає це "відродженням міста та театру". Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал The Times.

Як Росія планує влаштовувати "танці на кістках" у драмтеатрі Маріуполя?

Російська окупаційна влада Маріуполя планує відкрити відновлений драматичний театр, який у березні 2022 року знищили російською авіацією, попри великий напис "ДІТИ" біля входу. Тоді загинули сотні мирних мешканців, які ховалися всередині.

Як зазначають у виданні, реконструкцію будівлі, зведеної ще за радянських часів, здійснює компанія зі Санкт-Петербурга.

Росіяни вже запланували перші вистави на новорічні свята з творами Пушкіна, Чехова та радянської класики.

Зі свого боку Україна та правозахисні організації засуджують проєкт. Міська рада Маріуполя у вигнанні назвала реконструкцію "блюзнірством" і звинуватила окупантів у спробі приховати сліди воєнного злочину.

Важливо! Amnesty International кваліфікує удар по театру як явний воєнний злочин, адже усередині тоді перебувало близько тисячі людей, серед яких вагітні жінки, матері з дітьми та вихованці дитячих будинків.

За оцінками, загинуло до 600 осіб. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "реконструкція" Кремлем – це спроба замести сліди злочину, а сам удар росіяни заперечують, звинувачуючи у ньому українські сили без надання доказів.

Що відомо про злочини окупантів у Маріуполі?