Возрождение на костях: Россия открывает драмтеатр в Мариуполе, где убила сотни людей, – The Times

Россияне продолжают цинично уничтожать все доказательства своих военных преступлений, совершенных на территории Украины. В частности речь идет о "торжественном" открытии мариупольского драмтеатра, в котором от бомбардировок в 2022 году погибли сотни людей.

Кремль называет это "возрождением города и театра". О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The Times.

Как Россия планирует устраивать "танцы на костях" в драмтеатре Мариуполя?

Российская оккупационная власть Мариуполя планирует открыть восстановленный драматический театр, который в марте 2022 года уничтожили российской авиацией, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа. Тогда погибли сотни мирных жителей, которые прятались внутри.

Как отмечают в издании, реконструкцию здания, возведенного еще в советское время, осуществляет компания из Санкт-Петербурга.

Россияне уже запланировали первые спектакли на новогодние праздники с произведениями Пушкина, Чехова и советской классики.

Со своей стороны Украина и правозащитные организации осуждают проект. Городской совет Мариуполя в изгнании назвал реконструкцию "кощунством" и обвинил оккупантов в попытке скрыть следы военного преступления.

Важно! Amnesty International квалифицирует удар по театру как явное военное преступление, ведь внутри тогда находилось около тысячи человек, среди которых беременные женщины, матери с детьми и воспитанники детских домов.

По оценкам, погибло до 600 человек. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "реконструкция" Кремлем – это попытка замести следы преступления, а сам удар россияне отрицают, обвиняя в нем украинские силы без предоставления доказательств.

Что известно о преступлениях оккупантов в Мариуполе?