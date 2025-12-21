Росіяни боялися цих дронів, – військовий аналітик з Естонії розповів, чого Росія не очікувала
- Дрони "Баба Яга", розроблені ГУР за підтримки США, використовуються українською армією для ударів у глибині Росії.
- Артур Рехі, військовий аналітик з Естонії, описав співпрацю з ГУР та важливість цих дронів у своїй книзі "Вісім місій до України".
Дрони "Баба Яга", які здатні нести до 20 кілограмів вантажу, були рідкістю на фронті на початку 2023 року. Завдяки американським пожертвуванням ГУР розробив перші прототипи, які шокували росіян своєю потужністю.
Блогер, військовий аналітик та резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі розповів 24 Каналу, що наразі ці дрони масово використовуються українською армією для ударів по Росії.
Що робить дрони "Баба Яга" критично важливим для української армії?
Артур Рехі у своїй книзі "Вісім місій до України" описує співпрацю з ГУР та доставлення критично важливих безпілотників на передову.
Зверніть увагу! Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні дрони-бомбери, які доставляють на ворожі позиції потужні боєприпаси різного типу.
Дрони цього типу вже стали стандартним озброєнням української армії.
"Росіяни дуже боялися цих дронів, коли вперше побачили їх у повітрі – вони навіть публікували відео про це. Результат перевершив очікування", – пояснив Рехі.
ГУР розробив програми дронів, які завдають ударів по цілях у глибині Росії.
Для мене велика честь брати участь у цьому. "Баба Яга" – іронічна назва для дронів. Гадаю, її придумали самі росіяни, хоча не впевнений на 100%. Але це було б ідеально,
– зазначив Рехі.
Що ще відомо про наслідки атак українських дронів?
Україна здобула спроможність регулярно завдавати ударів по глибокому тилу Росії за допомогою ударних БпЛА, що створює серйозні ризики для її економіки.
СБУ вперше здійснила атаку на російський танкер у нейтральних водах Середземного моря, ймовірно вбивши генерал-майора Андрія Авер’янова, хоча офіційного підтвердження поки немає.
В Брянській області Росії невідомий дрон, ймовірно, атакував військовий об’єкт. Губернатор регіону заявив, що дрон було збито, і ніхто не постраждав.