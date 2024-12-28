Magura V5 – перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель, – ГУР

Український морський дрон Magura V5 став першим у світі безпілотником, який потопив військовий корабель ворога. Все це стало можливим завдяки технологіям, які містяться у цьому апараті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО. За допомогою Magura V5 Україна вже знищила російські кораблі "Цезар Куніков", "Івановєц", "Сергій Котов" тощо.

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Що сказали в ГУР МО про дрон Magura V5

В українській розвідці зазначили, що ударний морський дрон Magura V5 – витончений технологічний витвір українських інженерів та військових із чвертю тонни вибухівки в елегантному корпусі.

В ГУР підкреслили, що саме цей морський дрон став зброєю, яка допомогла змінити "погоду" у Чорному морі на користь України. Зокрема, очистити акваторію від загрози російського флоту та забезпечити вільне судноплавство.



У відомстві зауважили, що зграї Magura V5, якими керують майстри зі спецпідрозділу ГУР Group13, вже знищили та уразили 15 ворожих кораблів і суден.

Найперше завдання – вже успішно виконане: це повноцінне блокування Чорноморського флоту Росії. Він абсолютно не функціонує,

– наголосив "Тринадцятий", командир спецпідрозділу ГУР.

У розвідці розповіли про здобутки дрона Magura V5 / Відео ГУР МО

У розвідці також наголосила, що дрони Magura V5 перекреслили злочинні амбіції Росії в морі. Адже втративши низку дорогих кораблів, Кремль принизливо втік з акваторії, вивівши залишки флоту із тимчасово окупованого Криму та сховавши їх у дальніх портах.

У ГУР також наголосили, що морські дрони Magura V5 постійно вдосконалюють заради ще вищої ефективності та безпеки.

За даними "Тринадцятого", цю платформу будуть використовувати як зенітно-ракетний комплекс, тільки на воді. Таким чином крок за кроком українська сторона перебирає контроль не тільки моря, а й повітря у ворога.

До слова, раніше у ГУР повідомляли, що дрони Magura V5 озброїли ракетами класу "повітря – повітря". Командир спецпідрозділу ГУР МО Group 13 з позивним "Тринадцятий" зауважував, що одна з нових модифікацій уже має на борту ракети Р-73.