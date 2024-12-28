Magura V5 – первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль, – ГУР

Украинский морской дрон Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который потопил военный корабль врага. Все это стало возможным благодаря технологиям, которые содержатся в этом аппарате.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО. С помощью Magura V5 Украина уже уничтожила российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов" и др.

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Что сказали в ГУР МО о дроне Magura V5

В украинской разведке отметили, что ударный морской дрон Magura V5 – изящное технологическое произведение украинских инженеров и военных с четвертью тонны взрывчатки в элегантном корпусе.

В ГУР подчеркнули, что именно этот морской дрон стал оружием, которое помогло изменить "погоду" в Черном море в пользу Украины. В частности, очистить акваторию от угрозы российского флота и обеспечить свободное судоходство.



В ведомстве отметили, что стаи Magura V5, которыми руководят мастера из спецподразделения ГУР Group13, уже уничтожили и поразили 15 вражеских кораблей и судов.

Первое задание – уже успешно выполнено: это полноценное блокирование Черноморского флота России. Он абсолютно не функционирует,

– подчеркнул "Тринадцатый", командир спецподразделения ГУР.

В разведке рассказали о достижениях дрона Magura V5 / Видео ГУР МО

В разведке также отметили, что дроны Magura V5 перечеркнули преступные амбиции России в море. Ведь потеряв ряд дорогих кораблей, Кремль унизительно сбежал из акватории, выведя остатки флота с временно оккупированного Крыма и спрятав их в дальних портах.

В ГУР также отметили, что морские дроны Magura V5 постоянно совершенствуют ради еще более высокой эффективности и безопасности.

По данным "Тринадцатого", эту платформу будут использовать как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Таким образом шаг за шагом украинская сторона перебирает контроль не только моря, но и воздуха у врага.

К слову, ранее в ГУР сообщали, что дроны Magura V5 вооружили ракетами класса "воздух – воздух". Командир спецподразделения ГУР МО Group 13 с позывным "Тринадцатый" замечал, что одна из новых модификаций уже имеет на борту ракеты Р-73.