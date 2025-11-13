Укр Рус
24 Канал Новини України Окупований Донецьк опинився під масованою атакою дронів: частина міста без світла
13 листопада, 21:48
2

Окупований Донецьк опинився під масованою атакою дронів: частина міста без світла

Сергій Попович
Основні тези
  • В окупованому Донецьку сталася масована атака дронів, що спричинила серію вибухів.
  • У деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням, зокрема можливе ураження сталося біля Донецького металургійного заводу.

В окупованому Донецьку лунають вибухи. Місто опинилося під масованою атакою дронів.

Деякі райони погрузли у темряву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також Коротке відео пусків "Фламінго" від Генштабу вже наводить на певні висновки, – Defence Express 

Що відомо про атаку дронів на Донецьк?

Місцеві телеграм-канали Донецька повідомляють про масовану атаку дронів. У місті лунала серія вибухів.

У деяких районах міста виникли перебої зі світлом. Повідомляється також про можливе ураження в районі Донецького металургійного заводу.

Невідомі дрони атакували Донецьк: дивіться відео

Дрони атакують Донецьк: дивіться відео

У Донецьку перебої зі світлом: дивіться відео

У Росії останнім часом також неспокійно

  • У Нижньокамську, Татарстан, сталася масштабна пожежа на підприємстві "Нижньокамськнафтохім".

  • OSINT-аналітики також виявили, що вогонь зайнявся на Промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС).

  • Російське місто Орел у ніч на 13 листопада атакували дрони. Внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА у місті нібито пошкодили скління будинків та автомобілі.

  • Удень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вдарили по НПЗ "Орськнафтооргсинтез", що в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там було чутно вибухи й була пожежа.