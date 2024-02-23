Від живої сили до РСЗВ: скільки ворожих цілей можна знищити за мільйон гривень

Противник не зменшує темпи свого наступу й намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Перед Новим роком росіяни мали там частковий успіх, зокрема біля міста Часів Яр, але Сили Оборони стабілізували ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК АХІЛЛЕС 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що на цій ділянці росіяни перебувають приблизно на тих самих рубежах, що і в березні 2023 року. Штурми відбуваються по всій лінії фронту.

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Що відбувається в районі Бахмута

Упродовж 22 лютого противник вчиняв ударно-штурмові дії в напрямку населеного пункту Іванівське, а також, ще на низці інших ділянок. Силам оборони вдалося зупинити росіян та завдати їм втрат. Було знищено значну кількість броньованої техніки, танків, а також підготовлених штурмовиків, яких окупанти відправили в атаку.

Варто зауважити, що комбінована жива сила противник виглядає по-різному. Зокрема туди входять мобілізовані, ув'язнені, які мають низький рівень підготовки. Саме підрозділи "Шторм-Z" найчастіше відправляють на живі, або так звані "м'ясні штурми".

Але не варто забувати, що у ворога є добре підготовлені бійці, які входять до регулярних частин російської армії. Вони проходять підготовку не менше 2 – 4 місяці. Вчора (22 лютого – 24 Канал) нас штурмували саме такі підрозділи. Силам оборони, зокрема нашій 92 штурмовій бригаді, вдалося відбити атаки,

– розповів Юрій Федоренко.

Чому ЗСУ дуже потрібні дрони

Військовослужбовець наголосив, що зараз війську дуже необхідні безпілотники. Наприклад, FPV-дрон коштує приблизно 500 доларів і може знищувати броньовану техніку противника та особовий склад. Це своєю чергою означає, що окупантам не вдасться наблизитися до наших рубежів та зайти в траншеї до ЗСУ, щоб почати стрілецький бій.

Якщо противник заскочив у траншею і почався бій, то, зважаючи на кількість особового складу, яка є в росіян, то вони точно нас "протиснуть",

– наголосив командир БпАК.

Тому ворога треба знищувати ще на підступах, дистанційно і саме в цьому допомагають дрони. Щобільше, тоді Сили оборони не матимуть таких втрат. Отже, армії у великій кількості потрібні розвідувальні засоби, коптери цивільного призначення, а також ударні, нічні бомбери, FPV-дрони.

Кожен вклад українців є надзвичайно важливим, бо маленьких донатів не буває. Тільки так ми зможемо вистояти та дочекатися, коли нарешті наші партнери приймуть низку вольових рішень і Сили оборони в необхідній кількості отримають боєприпаси, зокрема касетні,

– наголосив командир батальйону БпАК.

Звісно, українські військові також постійно кажуть про потребу у далекобійних ракетах, літаках, адже все це дасть змогу виснажувати тилові частини противника. Наразі це ефективно роблять безпілотники, але без ракет українському війську дуже складно.

Мільйон гривень – це 25 – 30 знищених цілей противника

Підрозділ Юрія Федоренка проводить збір на 13 мільйонів гривень. Долучитися до нього може кожен охочий. За словами військового, також варто розуміти різницю між квадрокоптерами Mavic, на які українці багато донатили, та між дронами-камікадзе.

Mavic – це коптер багаторазового застосування розвідувального типу дії. Його можна переналаштувати й використовувати як ударний. Наприклад, на Бахмутському напрямку середня тривалість "життя" Mavic – трохи більше, ніж тиждень.

FPV-дрони – це інша річ. Він летить разом з боєприпасом в один бік і там вибухає, тобто назад не повертається. Що таке мільйон гривень? Це 50 таких FPV-коптерів. Що таке 50 FPV-коптерів? Це приблизно 25 – 30 цілей противника, які гарантовано вдасться уразити,

– розповів Юрій Федоренко.

Він додав, що мовиться про абсолютно різні цілі: жива сила, яка перебуває у важкодоступних місцях, наприклад, у щілинах, перекриттях, це легкоброньована, броньована техніка, вогневі засоби, гармати, артилерія, навіть системи реактивного вогню типу "Град".

"Важливо розуміти, що 50 коптерів, мільйон гривень і приблизно 30 цілей – все це один день роботи нашого підрозділу. Я ще раз наголошую, що ми справді отримуємо трохи більше таких засобів від держави, але їх недостатньо, щоб забезпечити ефективну, безперебійну роботу. На жаль, за кількістю противник досі нас переважає", – підкреслив командир батальйону БпАК.

Що відбувається на Бахмутському напрямку