От живой силы до РСЗО: сколько вражеских целей можно уничтожить за миллион гривен

Противник не сбавляет темпы своего наступления и пытается вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении. Перед Новым годом россияне имели там частичный успех, в частности возле города Часов Яр, но Силы Обороны стабилизировали ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК АХИЛЛЕС 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что на этом участке россияне находятся примерно на тех же рубежах, что и в марте 2023 года. Штурмы происходят по всей линии фронта.

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Что происходит в районе Бахмута

В течение 22 февраля противник совершал ударно-штурмовые действия в направлении населенного пункта Ивановское, а также, еще на ряде других участков. Силам обороны удалось остановить россиян и нанести им потери. Было уничтожено значительное количество бронированной техники, танков, а также подготовленных штурмовиков, которых оккупанты отправили в атаку.

Стоит заметить, что комбинированная живая сила противник выглядит по-разному. В частности туда входят мобилизованные, заключенные, которые имеют низкий уровень подготовки. Именно подразделения "Шторм-Z" чаще всего отправляют на живые, или так называемые "мясные штурмы".

Но не стоит забывать, что у врага есть хорошо подготовленные бойцы, которые входят в регулярные части российской армии. Они проходят подготовку не менее 2 – 4 месяцев. Вчера (22 февраля – 24 Канал) нас штурмовали именно такие подразделения. Силам обороны, в частности нашей 92 штурмовой бригаде, удалось отбить атаки,

– рассказал Юрий Федоренко.

Почему ВСУ очень нужны дроны

Военнослужащий отметил, что сейчас войску очень необходимы беспилотники. Например, FPV-дрон стоит примерно 500 долларов и может уничтожать бронированную технику противника и личный состав. Это в свою очередь означает, что оккупантам не удастся приблизиться к нашим рубежам и зайти в траншеи к ВСУ, чтобы начать стрелковый бой.

Если противник заскочил в траншею и начался бой, то, учитывая количество личного состава, которая есть у россиян, то они точно нас "продавят",

– подчеркнул командир БпАК.

Поэтому врага надо уничтожать еще на подступах, дистанционно и именно в этом помогают дроны. Более того, тогда Силы обороны не будут иметь таких потерь. Итак, армии в большом количестве нужны разведывательные средства, коптеры гражданского назначения, а также ударные, ночные бомбардировщики, FPV-дроны.

Каждый вклад украинцев является чрезвычайно важным, ведь маленьких донатов не бывает. Только так мы сможем выстоять и дождаться, когда наконец наши партнеры примут ряд волевых решений и Силы обороны в необходимом количестве получат боеприпасы, в частности кассетные,

– подчеркнул командир батальона БпАК.

Конечно, украинские военные также постоянно говорят о необходимости в дальнобойных ракетах, самолетах, ведь все это позволит истощать тыловые части противника. Сейчас это эффективно делают беспилотники, но без ракет украинской армии очень сложно.

Миллион гривен – это 25 – 30 уничтоженных целей противника

Подразделение Юрия Федоренко проводит сбор на 13 миллионов гривен. Приобщиться к нему может каждый желающий. По словам военного, также следует понимать разницу между квадрокоптерами Mavic, на которые украинцы много донатили, и между дронами-камикадзе.

Mavic – это коптер многократного применения разведывательного типа действия. Его можно перенастроить и использовать как ударный. Например, на Бахмутском направлении средняя продолжительность "жизни" Mavic – чуть больше, чем неделя.

FPV-дроны – это другое дело. Он летит вместе с боеприпасом в одну сторону и там взрывается, то есть обратно не возвращается. Что такое миллион гривен? Это 50 таких FPV-коптеров. Что такое 50 FPV-коптеров? Это примерно 25 – 30 целей противника, которые гарантированно удастся поразить,

– рассказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что речь идет об абсолютно разных целях: живая сила, которая находится в труднодоступных местах, например, в щелях, перекрытиях, это легкобронированная, бронированная техника, огневые средства, пушки, артиллерия, даже системы реактивного огня типа "Град".

"Важно понимать, что 50 коптеров, миллион гривен и примерно 30 целей – все это один день работы нашего подразделения. Я еще раз подчеркиваю, что мы действительно получаем немного больше таких средств от государства, но их недостаточно, чтобы обеспечить эффективную, бесперебойную работу. К сожалению, по количеству противник до сих пор нас превосходит", – подчеркнул командир батальона БпАК.

Что происходит на Бахмутском направлении