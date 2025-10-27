Болючий ляпас Путіну: як атака на Москву могла зірвати підступний план Росії

Москву атакували безпілотниками, біля Кремля навіть чергували мобільно-вогневі групи. Росіянам довелося терміново евакуювати авіацію з аеродромів, що може свідчити про важливу ціль атаки, кажуть експерти.

На загрозу відреагували з усією серйозністю, мобілізувавши усі сили для відбиття атаки. Ймовірно, росіяни вже не виключають, що дрони можуть прилетіти по самому Кремлю. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чим важливі удари по російській столиці, і якої шкоди від них вже зазнали окупанти.

Як атака на Москву могла завадити планам Росії?

Кілька днів перед атакою у вільному доступі з'явилась інформація та світлини про розташування ППО у Москві. Фактично довкола всієї російської столиці вибудувана ешелонована система захисту, однак і цього, здається, не достатньо, аби впоратися з українськими дронами, зауважив військовий оглядач, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Поява безпілотників під Москвою не є випадковістю. За непідтвердженою інформацією, це міг бути превентивний удар на підготовку росіян до масованої ракетно-дронової атаки на Україну. Якщо це підтвердиться, можна лиш засвідчити про вкрай високий рівень фаховості наших структур розвідки та реагування на такі виклики,

– наголосив Іван Тимочко.

Подібні атаки готуються не одномоментно – "із сьогодні на завтра". Для проведення такої операції необхідно зібрати чималу кількість розвідданих, підготувати накази та протоколи, під це мають бути виділені відповідні сили. Тобто це довгий ланцюжок перевірок та погоджень, аби удар виявився ефективним.

Мапа ППО довкола Москви / Телеграм-канал "КіберБорошно"

"Росіяни вже навіть не думали про розгортання своїх сил для пуску ракет з авіації (по Україні – 24 Канал). Вони здійняли літаки у повітря, а якщо вони ще й були споряджені ракетами – питання, як вони узагалі потім сідали. Це величезні ризики", – пояснив військовий оглядач.

Болючий удар по Путіну

Також у мережі з'явилось фото мобільно-вогневої групи з кулеметом одразу біля Кремля. Вулиця довкола була абсолютно порожньою. Тимочко зауважив – це означає, що росіяни до цієї атаки підготувались серйозно, не недооцінюючи загрози з боку українських дронів.

Вони залучили усі наявні сили та ресурси, аби спробувати збивати наші безпілотники. З огляду на те, що там їх (мобільно-вогневу групу – 24 Канал) розташували, факту прильоту безпілотників по Кремлю вони вже не відкидають. Це дуже серйозний удар, ляпас Путіну,

– підкреслив Тимочко.

Поки помічники російського диктатора всіляко метушаться, демонструючи свою "силу" та "впливовість", аби усі світові гравці боялись ескалації, поява українських дронів біля Кремля стає справді болісним ударом по ворожій пропаганді.

До того ж не варто забувати й про матеріальну шкоду від такої атаки. Найбільші аеродроми, особливо, які використовують для транспортної авіації, міжнародні російські аеропорти були закриті. Це означає, що вони стають небезпечними для використання. Простій літаків через такі атаки – це величезні збитки. Хоч Путін намагатиметься все спростовувати, а російська пропаганда переконуватиме, що нічого не сталося, факт залишиться фактом.

"Росія – авторитарна, диктаторська країна з центром у Москві. Коли центр не спить спокійно, то неспокійно спить і вся Росія. Писали, що з Кремля нібито вивезли Путіна, а всіх інших залишили. От тобі й "велікій Путін", який кілька днів тому бігав на навчаннях у військовій формі, "хоробро" втік з Москви", – наголосив оглядач.

Звісно, це дуже контрастує з українським військово-політичним керівництвом, яке за будь-яких обставин залишається на своїх місцях. Якщо ж на початку вторгнення російська пропаганда кричала, що Володимир Зеленський утік з країни, то час дав зрозуміти, хто з лідерів насправді є боягузом.

"Заявка на перемогу": куди саме важливо поцілити у Москві?

Красномовною виявилась карта ППО довкола Москви ще й тому, що на ній чітко видно, що в інших містах засобів протиповітряної оборони майже немає. За словами політтехнолога Тараса Загороднього, це не дивно, адже у росіян зараз просто немає стільки ресурсів, аби захистити усю країну.

До того ж раніше навіть не поставало питання, що до Росії узагалі щось летітиме з території України.

Росіяни навіть в страшному сні не уявляли, що з території України умовно до Оренбурга щось долітатиме. Це було справді жахом для Росії,

– зауважив Загородній.

Загалом політтехнолог наголосив, що пріоритетні цілі для удару визначає Генштаб, з огляду на наявні ресурси. Атака на Москву може бути частиною ширшого плану.

"Ми повинні розуміти, чи нам цікавіше влаштувати блекаут в усій європейській частині Росії, щоб паралізувати промисловість і саму Москву як центр керування країною, чи, наприклад, бити по Кримському мосту? Якщо виникне блекаут, який накладеться на відсутність палива – це фактично параліч країни, конкретна заявка на перемогу", – підкреслив Загородній.

Подібні прорахунки є кропіткою роботою скоординованих сил, яка визначається багатьма факторами у конкретний період часу.

Масовані атаки на Росію: що відомо?