Небезпека через лід: які типи російських дронів мороз змушує падати

Зледеніння – це дуже серйозна проблема для російських безпілотників. Зокрема, для БпЛА "Герань".

За серйозних морозів дрон має йти поза зоною зледеніння. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що вона спеціалісти розраховують її та попереджають льотний або штурманський склад.

Чому це проблема для "Гераней"?

Роман Світан зазначив, що близько нульова температура, серйозна вологість створюють проблеми для літального апарату з певними швидкостями. Лід в основному покриває передні крайки крила чи ніс. У тієї ж "Герані" досить проблемні частини.

Навряд чи там є протиповітряна система, свого часу до нас літали на МіГ-21. Була система на базі спирту. Спирт вливався через певний отвір, скидав лід. Таке теж навряд чи буде на тій же "Герані". Тому що росіяни вип'ють спирт та відправлять "Герані" у політ без цієї системи,

– сказав військовий експерт.

Далі пішли електричні системи обігріву передньої крайки крила. Вони певною мірою оберігають літальні апарати. Однак цю систему не будуть ставити на "Герань".

Тому зледеніння для "Герані" – це проблема. Для будь-якого подібного апарату це проблема. Потрібно йти поза зоною зледеніння. Вона розраховується за різними формулами. Спеціалісти-метеорологи роблять це без проблем. Наприклад, попереджають або льотний, або штурманський склад,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, навряд чи росіяни будуть заводити "Герані" у зону зледеніння. Буває, що змінюється висота польоту і відбувається вихід з цієї ділянки. Безпілотник не може цього зробити, якщо зарання у маршрут не заведена зміна висоти. Тому вони будуть падати і від зледеніння, якщо російські маршрутизатори різного рівня пропустять цей момент. Однак це не масова проблема.

