За серйозних морозів дрон має йти поза зоною зледеніння. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що вона спеціалісти розраховують її та попереджають льотний або штурманський склад.
Читайте також Уранці ворог тероризує Захід України: де все ще є загроза "Шахедів"
Чому це проблема для "Гераней"?
Роман Світан зазначив, що близько нульова температура, серйозна вологість створюють проблеми для літального апарату з певними швидкостями. Лід в основному покриває передні крайки крила чи ніс. У тієї ж "Герані" досить проблемні частини.
Навряд чи там є протиповітряна система, свого часу до нас літали на МіГ-21. Була система на базі спирту. Спирт вливався через певний отвір, скидав лід. Таке теж навряд чи буде на тій же "Герані". Тому що росіяни вип'ють спирт та відправлять "Герані" у політ без цієї системи,
– сказав військовий експерт.
Далі пішли електричні системи обігріву передньої крайки крила. Вони певною мірою оберігають літальні апарати. Однак цю систему не будуть ставити на "Герань".
Тому зледеніння для "Герані" – це проблема. Для будь-якого подібного апарату це проблема. Потрібно йти поза зоною зледеніння. Вона розраховується за різними формулами. Спеціалісти-метеорологи роблять це без проблем. Наприклад, попереджають або льотний, або штурманський склад,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
За його словами, навряд чи росіяни будуть заводити "Герані" у зону зледеніння. Буває, що змінюється висота польоту і відбувається вихід з цієї ділянки. Безпілотник не може цього зробити, якщо зарання у маршрут не заведена зміна висоти. Тому вони будуть падати і від зледеніння, якщо російські маршрутизатори різного рівня пропустять цей момент. Однак це не масова проблема.
Дрони "Герань": останні новини
Росія уперше вдарила по Україні БпЛА "Герань-5". Цей дрон має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Герань", цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.
Раніше ворог почав застосовувати проти України БпЛА "Герань-3" з турбореактивним двигуном. ГУР оприлюднило його "начинку". Зокрема, у "Герані-3" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80. Тому БпЛА рухатися зі швидкістю від 300 до 370 кілометрів за годину, долаючи відстань до 1000 кілометрів.
Крім того, аналітики підрахували, наскільки він дорожчий за "Герань-2". "Герань-3" дорожчий за "Герань-2" на суму в межах кількох десятків тисяч доларів.