При серьезных морозах дрон должен идти вне зоны обледенения. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что она специалисты рассчитывают ее и предупреждают летный или штурманский состав.

Читайте также Утром враг терроризирует Запад Украины: где все еще есть угроза "Шахедов"

Почему это проблема для "Гераней"?

Роман Свитан отметил, что около нулевая температура, серьезная влажность создают проблемы для летательного аппарата с определенными скоростями. Лед в основном покрывает передние кромки крыла или нос. У той же "Герани" достаточно проблемные части.

Вряд ли там есть противовоздушная система, в свое время к нам летали на МиГ-21. Была система на базе спирта. Спирт вливался через определенное отверстие, сбрасывал лед. Такое тоже вряд ли будет на той же "Геране". Потому что россияне выпьют спирт и отправят "Герани" в полет без этой системы,

– сказал военный эксперт.

Далее пошли электрические системы обогрева передней кромки крыла. Они в определенной степени оберегают летательные аппараты. Однако эту систему не будут ставить на "Герань".

Поэтому обледенение для "Герани" – это проблема. Для любого подобного аппарата это проблема. Нужно идти вне зоны оледенения. Она рассчитывается по разным формулам. Специалисты-метеорологи делают это без проблем. Например, предупреждают или летный, или штурманский состав,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

По его словам, вряд ли россияне будут заводить "Герани" в зону оледенения. Бывает, что меняется высота полета и происходит выход из этого участка. Беспилотник не может этого сделать, если заранее в маршрут не заведено изменение высоты. Поэтому они будут падать и от обледенения, если российские маршрутизаторы разного уровня пропустят этот момент. Однако это не массовая проблема.

Дроны "Герань": последние новости