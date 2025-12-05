У Зеленського прокоментували переслідування його літака дронами
- Під час польоту президента України до Ірландії його літак супроводжували невідомі дрони.
- У Зеленського відповіли, чи не завадило це візиту.
Під час нещодавньої поїздки президента України Володимира Зеленського до Ірландії його літак, за повідомленнями, супроводжували невідомі безпілотники. Попри це, інцидент не спричинив жодних коригувань програми візиту.
Деталі повідомляє 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".
Як прокоментували інцидент у Зеленського?
Як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, організацією безпеки займалася сторона, що приймала візит.
За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті,
– зауважив Литвин.
Нагадаємо, що ввечері понеділка 1 грудня маршрут Володимира Зеленського до Дубліна відстежували 4 невідомі дрони. Тоді Збройні сили Ірландії вирішили не збивати БпЛА, однак зазначили, що вони були великими, дорогими й мали військове призначення.
А після цього невідомі безпілотники взяли курс у напрямку військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який непомітно розташували недалеко від Дубліна.
Дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії відбувся 2 грудня. Під час поїздки український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном.
Під час свого виступу в парламенті Ірландії Зеленський закликав Європу до єдності перед російською агресією та наголосив на важливості встановлення справжнього миру. Він подякував Ірландії за підтримку й допомогу, підкреслив спільний історичний досвід боротьби за право на самобутність.
У Дубліні глава держави також участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Окрім того, відбулися зустрічі з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макінті.