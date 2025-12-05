У Зеленського прокоментували переслідування його літака дронами

Під час нещодавньої поїздки президента України Володимира Зеленського до Ірландії його літак, за повідомленнями, супроводжували невідомі безпілотники. Попри це, інцидент не спричинив жодних коригувань програми візиту.

Деталі повідомляє 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україна".

Як прокоментували інцидент у Зеленського?

Як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, організацією безпеки займалася сторона, що приймала візит.

За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті,

– зауважив Литвин.

Нагадаємо, що ввечері понеділка 1 грудня маршрут Володимира Зеленського до Дубліна відстежували 4 невідомі дрони. Тоді Збройні сили Ірландії вирішили не збивати БпЛА, однак зазначили, що вони були великими, дорогими й мали військове призначення.

А після цього невідомі безпілотники взяли курс у напрямку військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який непомітно розташували недалеко від Дубліна.

Що відомо про візит президента до Ірландії?