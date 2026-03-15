Зеленський заявив, що деякі країни намагаються обійти українську владу, щоб отримати дрони

Деякі країни намагаються отримати українські дрони-перехоплювачі без узгодження з офіційним Києвом. Він наголосив, що такі технології є стратегічними, тому питання їх передачі має вирішуватися виключно на державному рівні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.

Дивіться також Україна у 2026 році випробує нову SAMP/T проти балістики, – Зеленський домовився з Макроном

Що розповів Зеленський?

Президент України заявив, що окремі іноземні уряди та компанії намагаються домовлятися про отримання українських перехоплювачів безпосередньо з виробниками, оминаючи українську владу.

Йдеться про сучасні безпілотні системи, які використовують для перехоплення ворожих дронів, зокрема під час атак Росії на українські міста.

На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять,

– розповів Зеленський.

Президент наголосив, що подібні технології є частиною оборонної спроможності держави, тому їх передача не може відбуватися без участі уряду.

За словами Зеленського, Київ уважно стежить за ситуацією і не дозволить, щоб стратегічні оборонні розробки передавалися без погодження з державою.

Глава держави підкреслив, що українські дрони-перехоплювачі стали важливим елементом захисту країни від російських атак. Саме тому інтерес до них з боку міжнародних партнерів є дуже високим.

Він також наголосив, що Україна, своєю чергою, ніколи не закуповувала зброю "в обхід".

Цікавий момент. Я не можу купити ракети для "Петріотів" без Білого дому. Я не можу купити ракети в Європі без політичної розмови з відповідними лідерами, з міністрами оборони. Я не можу купити жодну зброю, про яку всі кажуть, що це начебто відкритий ринок всюди. Я не міг купити жодного виду зброї, поки я не домовлявся з лідером держави, в якій її виробляють. Жодного,

– наголосив Зеленський.

Чому українські безпілотники викликають такий інтерес у світі?